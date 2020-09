Niviane: veröffentlichen „The Ruthless Divine“ am 30.10.2020

Am 30. Oktober 2020 wird das neue Album der US-Metal Band Niviane – „The Ruthless Divine“ via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 16. Oktober 2020.

Neu bei Pure Steel sind die Kalifornier Niviane, die erst seit 2014 aktiv sind. 2017 erschien das erste Album The Druid King über Pitch Black Records, nun gibt es The Ruthless Divine. Melodischer Power Metal, der perfekt zwischen US-amerikanischem und europäischem Sound pendelt, kann sich das Quintett auf seine Fahne schreiben. Als würden Cage, Iron Maiden und Onward zusammen jammen, so kann man die zehn neuen Songs von The Ruthless Divine beschreiben. Dazu gibt es einen fetten, homogenen Sound, für den sich Zachen Ohren (bekannt unter anderem für seine Arbeit mit Machine Head & All Shall Perish) der das Werk des Quintetts aus Sacramento vollendet!

Tracklist:

1. League Of Shadows

2. Crown Of Thorns

3. Dreams Crash Down

4. The Ruthless Divine

5. Fires In The Sky

6. Fallen From Elysium

7. Forgotten Centurion

8. Niviane

9. Psychomanteum

10. Sinking Ships

11. Like Lions

Line-Up:

Norman Skinner – vocals

Gary Tarplee – guitars

Rick Stallkamp – bass

Mark Miner – guitars

Aaron Robitch – keyboards

Noe Luna – drums