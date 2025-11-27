Nothgard: kehren mit Single/Video „Opium Dreams“ zurück



Nach Jahren der Stille kehren Nothgard mit Opium Dreams zurück – einer eindringlichen und emotional aufgeladenen Single, die den charakteristischen Mix aus epischem Melodic Death Metal neu definiert. Die neue Single besticht durch Nothgards bekannte technische Präzision und erweitert ihren Sound um eine tiefere Atmosphäre, erzählerische Wucht und cineastische Intensität.

Die Veröffentlichung wird von einem visuell beeindruckenden Musikvideo begleitet – düster, atmosphärisch und unverkennbar filmisch. Produziert und inszeniert von Giulia Claussen und Christian Lim, entführt das Video die Zuschauer in eine ästhetische Welt, die die Themen des Songs – inneren Abstieg und zerbrechliche Hoffnung – widerspiegelt. Lims Arbeit in den Bereichen Kameraführung und Lichtgestaltung prägt die düstere Bildsprache des Videos. Seht es euch hier an:

Komponiert und produziert von Dom R. Crey in den Splendid Wave Studios, entfaltet sich der Song mit akribischer Detailgenauigkeit und einem mitreißenden Orchesterarrangement von Corvin Bahn, das intensive und emotionale Spannung erzeugt. Die eindringlichen Gastgesänge von Giulia Claussen verleihen der Single zusätzlichen Glanz, während das Mastering von Benjamin Lawrenz dem Stück seine volle Klangwirkung verleiht.

Die Texte von Opium Dreams handeln von Verlust, Besessenheit und Transzendenz und verbinden moderne Härte mit melodischer Tiefe zu einem Klang, der gleichermaßen intim und gewaltig wirkt

Mit Opium Dreams schlagen Nothgard ein neues, kraftvolles Kapitel auf – geprägt von künstlerischer Klarheit, gesteigerter Intensität und einem furchtlosen Eintauchen in emotionales und modernes Storytelling. Nothgard sind zurück, stärker, düsterer und fokussierter denn je.