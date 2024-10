Octoploid: zeigen offizielles Video zu neuer Single ‚Monotony‘

Octoploid, angeführt von Bassist Olli-Pekka „Oppu“ Laine (Amorphis, Barren Earth, Mannhai), haben das offizielle Musikvideo zu ihrer brandneuen Single Monotony veröffentlicht. Der ursprünglich nur als Bonus der physischen Editionen ihres Debütalbums Beyond The Aeons (VÖ: 5. Juli 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM)) erhältliche Track ist ab sofort auch auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar.

Monotony ist eine kraftvolle Mischung aus Stoner, Death-Metal und Psychedelic-Progrock und führt die Hörerschaft von zart-melodischen Gefilden in treibendes todesmetallisches Terrain, was einen wahrlich beeindruckenden Kontrasteffekt erzeugt. Im Gegensatz zur ersten Singleauskopplung, Human Amoral [feat. Tomi Joutsen], handelt der Song von der Tierindustrie und stellt damit alles andere als eine Hommage an die Menschheit dar.

„Mit Monotony wollte ich möglichst viele verschiedene Stile vereinen“, betont Oppu. „Das Stück ist der Inbegriff von künstlerischer Freiheit, womit ich noch etwas mehr aus meiner Komfortzone ausbrechen wollte, was es letztendlich zu einer spannenden, herausfordernden Angelegenheit macht!“

Obendrein werden Octoploid sich im Frühjahr 2025 auf Headlinetour begeben. Die ersten Shows sind bereits bestätigt:

02.05.2025 FI Helsinki – On the Rocks

09.05.2025 FI Kuopio – Sawohouse Underground

10.05.2025 FI Oulu – 45 Special

Weitere Termine sind in Arbeit…!

