The Hu: zollen Iron Maiden mit ihrer Version von „The Trooper“ Respekt

Mit mehr als 830 Mio. Streams, Nummer #1 Alben in den Charts, mehreren ausverkauften Headline Touren, Shows auf den größten Festivals der Welt, Anerkennung durch die mongolische Regierung und Zusammenarbeit mit einigen der größten Namen im Rockgeschehen, haben es The Hu mit ihrem innovativen Hunnu Rock geschafft, mongolische Musik an die Spitze zu bringen. Jetzt bringen sie ihre beispiellose und fesselnde Show zu den Fans nach Nordamerika, als direkter Support für die Rocklegenden Iron Maiden auf ihrer Future Past Arena Tour.

Durch die heutige Veröffentlichung der Cover Version von The Trooper, zollen The Hu einem der populärsten Iron Maiden Tracks ihre Anerkennung, der beschrieben wird, als „an all time genre classic“.

Der The Hu Musiker Gala, Gründungsmitglied, Lead Kehlkopfsänger und Morin Khuur Spieler (Mongolische Pferdekopfgeige) sagt: „The Hu sind begeistert, auf Iron Maidens – Future Past Tour in Nordamerika dabei zu sein. Diese Tour ist ein wichtiger Meilenstein für die mongolische Musikindustrie und ein historischer Schritt auf die Weltbühne. Als besonderen Dank und als große Fans der Band, haben wir ihren legendären Song The Trooper gecovert und sind glücklich ihn mit euch zu teilen.“

