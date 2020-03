Paradise Lost: veröffentlichen neue Single + Musikvideo „Fall From Grace“

Das Buch ist geschlossen, doch die Geschichte ist noch nicht vorbei: Paradise Lost spitzen ihre Federn und ergänzen ihre düstere Historie um ein weiteres Kapitel. In schweren Zeiten ist die britische Legende aus Halifax eine süße Droge, welche den Schmerz betäubt; ein Liebhaber, der die Sorgen vertreibt; die Geschichte, die danach lechzt, erzählt zu werden.

Am 15. Mai veröffentlichen Paradise Lost ihr neues Album, Obsidian, via Nuclear Blast.

Bestellt Obsidian jetzt vor: https://nblast.de/ParadiseLostObsidian

Die exklusiven Bundles, welche Crashrecords zusammen mit Tickets für Paradise Losts Releaseshow in The Warehouse in Leeds am 17. September, verkauft, findet ihr hier:

https://www.crashrecords.co.uk/product/paradise-lost-obsidiant-bundle-pre-order/

Nick Holmes dazu: „Als globale Krise betrifft Covid-19 alles und jeden, inklusive jeden einzelnen Aspekt des Musikbusiness. Daher hat unser Label Nuclear Blast uns die Möglichkeit angeboten, unser Album Obsidian später im Jahr zu veröffentlichen

Nachdem wir darüber nachgedacht haben und angesichts der Tatsache, dass die Livemusikbranche derzeit zum Erliegen gekommen ist, denken wir, dass es unnötig ist, unseren Release zu verschieben, da wir denken, dass unsere Fans sicherlich nicht länger warten wollen.

Musik kann in jeder Umgebung genossen werden und daher bleiben wir bei unserem Releasedatum am 15. Mai 2020, und hoffen dass dieses Album euch aufmuntern wird und ein Silberstreifen am Horizont in diesen dunklen Zeiten sein wird! Danke für euren unermüdlichen Support in all den Jahren und wir sehen euch on the road!“

Nun hat die Band ihre erste Single Fall From Grace veröffentlicht, welche mit einem atemberaubenden, fesselnden Musikvideo daherkommt. Schaut euch das Video hier an:

Sänter Nick Holmes sagt: „Dies ist ein Song über Kämpfe, die wir in schwierigen Zeiten auszutragen haben, und die blanke Weigerung, anzuerkenenn, dass das Ende nahe ist.“

Gitarrist Greg Mackintosh ergänzt: „Dies ist der erste Song, den wir für Obsidian geschrieben haben und daher vermutlich auch der, welcher dem Stil auf Medusa am nächsten kommt. Er hat einige neue Elemente, aber ist absolut ein klassischer Paradise Lost Song. Doom geladen, aber hoffentlich auch innig und bisweilen raffiniert.“

Kauft oder streamt den Song hier: https://nblast.de/PL-FallFromGrace

Hört euch Fall From Grace und andere neue Tracks in der NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu Obsidian: Darker Thoughts (Teaser): https://youtu.be/-IydwhaibhU

Das sechzehnte Album von Paradise Lost, Obsidian meidet den unbarmherzigen, geradlinigen Ansatzpunkt seines direkten Vorgängers und wartet stattdessen mit einer reicheren und dynamischeren Bandbreite schwarzer Schattierungen auf. Von der einvernehmenden Eleganz und zweischneidigen Atmosphäre des Openers Darker Thoughts bis hin zu dem krachenden, baroquen Doom des Ravenghast, zeigt Obsidian die Band als Strippenzieher in einem weiten Feld zahlreicher Ideen. Am eindrucksvollsten ist dabei wohl, dass es viele Songs auf die Platte geschafft haben, welche Kinder der heißgeliebten kohl-verkrusteten Tage des Achtziger Gothic Rocks sind: Im Einzelnen sei hier die neue Paradise Lost Hymne Ghosts genannt, welche ein garantierter Dance Floor Killer in jedem Goth Nachtclub werden wird.

Paradise Lost – Obsidian Trackliste

1. Darker Thoughts

2. Fall From Grace

3. Ghosts

4. The Devil Embraced

5. Forsaken

6. Serenity

7. Ending Days

8. Hope Dies Young

9. Ravenghast

In Halifax, West Yorkshire im Jahre 1988 gegründet, waren Paradise Lost eher ungewöhnliche Kandidaten für Metal Ruhm, als sie aus den Schatten herausschlichen und den UK Untergrund unterwanderten. Nachdem sich die Band weder damit zufrieden gab, ein gesamtes Subgenre mit dem frühen Death/Doom Meisterwek Gothic zu unterwandern, noch damit den Metal Mainstream mit der Power von 1995 Draconian Times aufzumischen, überschritt die Band diverse Male Grenzen mit Anmut und Talent, entwickelte sich über den nachtschwarzen Klassiker der Neunziger Jahre One Second und Host zu dem Meisterwerk Faith Divides Us – Death Unites Us (2009) und Tragic Idol (2012) mit der nonchalanten Finesse der großen Meister. Die letzten beiden Alben der Band The Plague Withi (2015) und Medusa (2017) brachten eine Rückehr zum brutalen Old School Gedanken zurück – mit zwei malmenden Monolithen des langsamen Tods und spirituellen Untergangs. Ìmmer wieder als eine der charismatischsten Livebands im Metal gelobt, tritt Paradise Lost als Veteran, als Legende und Gallionsfigur zahlreicher Generationen von Metalheads ins neue Jahrzehnt. Gemeinsam mit ihrem Widerstreben Erwartungen zu erfüllen, gebiert 2020 eine der vielseitigsten Kreationen der Band.

Weitere Informationen zu Paradise Lost:

http://www.paradiselost.co.uk/

https://www.facebook.com/paradiselostofficial/

https://www.instagram.com/officialparadiselost/

www.nuclearblast.de/paradiselost

https://twitter.com/officialpl

https://www.youtube.com/user/paradiselostu