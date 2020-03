Conception: präsentieren neuen Song „By The Blues“

Es gibt Dinge im Leben, die einen ebenso durch gute wie durch schlechte Zeiten begleiten können – und wenn es eine Sache gibt, auf die sich bestimmt ein Großteil aller Menschen verständigen kann, dann ist das die Musik. Und für eine Band mit enger und direkter Beziehung zu ihren Fans ist diese Bindung noch einmal mehr ganz besonders wichtig und wertvoll. Deswegen sind die norwegischen Prog-Metal-Legenden Conception wenige Wochen vor dem Release ihres mit Spannung erwarteten Albums State Of Deception (VÖ: 3. April) mehr als bereit, ihren neuen Longplayer zu präsentieren und haben nun noch einmal einen ganz besonderen Vorgeschmack für ihre alten und neuen Fans.

Sänger Roy Khan zufolge ist By The Blues “ein Song über Verleugnung, einen Weg, zu überleben oder einen Weg, das tägliche Leben zu meistern”. Und dieser Song war dann passenderweise auch einer, der sich für ihn und Gitarrist Tore Østby quasi wie von selbst schrieb: “Nicht nur die Musik an sich fiel uns hier leicht, sogar die Lyrics des Demos kommen der fertigen Version sehr nah.” Diesen Eindruck kann Østby nur bestätigen, wenn er über die Entstehung des Tracks spricht: “Roy und ich hatten ein paar Songwriting-Sessions in einer Hütte in den norwegischen Bergen. Das Gitarrenriff hat sich eines Abends ganz spontan ergeben, als wir dort gesessen haben, und der Rest der Musik, Gesangsmelodien und sogar das Gitarrensolo, folgte ab dem Moment automatisch. Ich wünschte, Songwriting wäre immer so einfach!”

Nach Waywardly Broken ist By The Blues der zweite musikalische Vorabeindruck von State Of Deception. Der Song kann hier ausgiebig angehört werden, um die Vorfreude auf das langersehnte Albumrelease am 3. April noch einmal mehr zu steigern.

Hier gibt es den Song zum Streamen und Downloaden: https://orcd.co/conceptionbytheblues

Conception online:

https://www.instagram.com/conceptionmusic/

https://www.facebook.com/conceptionmusi2

https://www.youtube.com/conceptionmusic

https://twitter.com/conceptionmusi2

https://conceptionmusic.com/