Parkway Drive: Fronter Winston McCall meldet sind via Videobotschaft bei den Fans

Über die Facebook-Seite der Band, meldete sich gestern Sänger und Frontman Winston McCall mit einem kleinen Video-Update bei den Fans.

Dem Team von Avocado Booking ist es gelungen, die für April 2020 geplante Tournee von Parkway Drive mit neuen Terminen komplett in den Herbst zu verlegen. Auch Hatebreed werden weiterhin als Support dabei sein.

Stick To Your Guns und Venom Prisom werden an den neuen Terminen leider nicht teilnehmen können – werden mit den japanichen Metal-Core Vorreitern Crystal Lake, die zuletzt als Headliner der Impericon Never Say Die Tour begeistern konnten, aber mehr als würdig ersetzt.

Wichtig – alle bereits gekauften Tickets bleiben für die Nachholtermine gültig:

Parkway Drive: (Support: Hatebreed, Crystal Lake)

13.11.2020 DE – München, Olympiahalle

15.11.2020 LX – Esch-sur-Alzette, Rockhal

17.11.2020 DE – Leipzig, Arena

19.11.2020 UK – London, The SSE Arena Wembley

20.11.2020 BE – Brussels, Forest National

25.11.2020 DE – Frankfurt, Festhalle

27.11.2020 FR -Paris, Zenith

29.11.2020 DE – Wien – Stadthalle

01.12.2020 CH – Zürich, Samsung Hall

03.12.2020 DE – Hamburg, Sporthalle

05.12.2020 DE – Dortmund, Westfalenhalle

