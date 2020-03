KrawallBrüder: schneiden das Wohnzimmerkonzert vom letzten Samstag mit den Partyschnippseln aus eurem Wohnzimmer

In Zeiten von Corona und fehlenden Konzertgagen muss jede Band andere Wege gehen, um die leere Bandkasse aufzufüllen. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Die Saarländer KrawallBrüder spielten am vergangenen Samstag (21.03.) die komplette Auf Messers Schneide-Show als Geisterkonzert vor etwa 35.000 Zuschauern an den Bildschirmen und streamten diese direkt in euer Wohnzimmer. Von den Partys bei euch zu Hause bekam die Band dann über 400 Einsendungen und so entstand die Idee, das Video zu schneiden und mit euren Partyschnipseln zu versehen. Und zwar so, dass aus dem einstigen Geisterkonzert letztendlich, trotz Corona, ein Konzert mit Publikum wird. Die DVD wird unter dem Titel Ausnahmezustand-Ein Letzter Halt An Dunklen Tagen über den Onlineshop der Band erhältlich sein. Zu dem Konzert wird es ein Interview und eine Hinter-den-Kulissen-Dokumentation obendrauf geben. Die DVD ist auf 5.000 Stück limitiert und wird für 14,99 € nur bis zum Veröffentlichungsdatum am 17.04. per Vorbestellung unter

https://krawallbrueder.shop/?fbclid=IwAR1FBjMrtAj89mVo7IDp1SQAVVs6q70ep2obzpRFBQKFwkWifbPwU3VFL4s

erhältlich sein. Danach wird sie nicht mehr verkauft. Das Ganze gibt es auch als signierte Version für 19,99 €.

Wahlweise gibt es hier auch das einfache Konzert für umme als Download:

https://we.tl/t-n5KTF0DfBQ?src=dnl