Parkway Drive: Veröffentlichen „Wild Eyes“ (Live at Wacken) + Live-Video

Parkway Drive kündigten erst kürzlich den Soundtrack der Dokumentation Viva The Underdogs für den 27.03.2020 auf Epitaph an und präsentierten zu dem Song The Void eine deutsche als auch eine Live-Version.

Mit Wild Eyes ist nun ein weiterer Vorgeschmack inklusive Video verfügbar:

Neben elf Live-Songs, die während der Headline-Performance des letztjährigen Wacken Open Airs aufgenommen wurden, enthält der Soundtrack mit Würgegriff (Vice Grip), Die Leere (The Void) und Schattenboxen (Shadow Boxing) drei exklusive deutschsprachige Songs. Auf letzterem ist Casper mit einem Feature vertreten.

Frontmann Winston McCall kommentiert die Hintergründe zu den deutschen Songs wie folgt:

„This was hands down one of the most unique projects we’ve undertaken. The idea of taking our songs and interpreting them through another language was a massive challenge, but considering the amount of time, love and support that has been shown to us over the years we wanted to commit to doing the project with full integrity. The result is every effort being made to translate the meaning, spirit, and conviction of these songs in a language that is not our own. We hope the result helps to strengthen the connection this music creates. We offer you these songs out of respect and our heartfelt thanks for all the times you have sung them with us in their original forms. We hope you enjoy them as much as we enjoyed the process of creating them.“

Viva The Underdogs Soundtrack Track Listing

Prey (Live at Wacken) Carrion (Live at Wacken) Karma (Live at Wacken) The Void (Live at Wacken) Idols (Live at Wacken) Dedicated (Live at Wacken) Absolute Power (Live at Wacken) Wild Eyes (Live at Wacken) Chronos (Live at Wacken) Crushed (Live at Wacken) Bottom Feeder (Live at Wacken) Würgegriff (Vice Grip) Die Leere (The Void) Schattenboxen (Shadow Boxing) feat. Casper

Im Januar wurde Viva The Underdogs in über 60 verschiedenen Kinos in Deutschland und Österreich exklusiv präsentiert. Die Doku bietet einen persönlichen Einblick in mehr als 15 Jahre Bandgeschichte. Zu sehen gibt es exklusives „behind the scene“-Material, Aufnahmen vom Tourleben und Auftritten auf den weltweit größten Festivals, diverse Interviews mit Wegbegleitern der Band und vieles mehr. Einen ersten Eindruck vermittelt der folgende Trailer:

Nachdem Parkway Drive im letzten Jahr zahlreiche Festival-Auftritte spielten (u.a. Headliner beim Wacken, SummerBreeze, Hellfest etc.), kündigte die Band kürzlich für April die spektakuläre Viva The Underdogs – European Revolution Headline-Tour an. Der Support kommt von Hatebreed, Stick To Your Guns und Venom Prison:

01.04.2020: Hamburg, Sporthalle*

02.04.2020: Leipzig, Arena*

03.04.2020: München, Olympiahalle*

07.04.2020: Wien (AT), Stadthalle*

09.04.2020: Frankfurt, Festhalle*

11.04.2020: Dortmund, Westfalenhalle*

*w/ Hatebreed, Stick To Your Guns & Venom Prison

Das aktuelle Studioalbum Reverence erschien 2018 auf Epitaph und fand bei Fans als auch Kritikern enormen Zuspruch und erreichte den dritten Platz der Album-Charts.

