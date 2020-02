Khemmis: Kündigen „The Desolate Road To Desertfest Tour MMXX“ an

Die Heavy/Doom Metaller Khemmis kündigen ihre Rückkehr nach Europa diesen Frühling an. Die Tour wird die Band nach Deutschland, Dänemark und Belgien führen, bevor sie mit einer Show auf dem legendären Desertfest in Großbritannien zu Ende geht, die auch gleichzeitig der erste Auftritt der Band auf diesem Festival ist.

Die Band kommentiert: “Wir hatten sehr viel Spaß auf unserer letzten Europa Tour und freuen uns schon sehr darauf, diesen Frühling wieder zurückzukommen. Es könnte keinen besseren Abschluss für diese Tour geben, als eine Show im The Underground in London als Teil des Desertfests. See you soon, European Hellraisers!”

Khemmis – The Desolate Road To Desertfest Tour MMXX

23.04 D Kassel – Goldgrube *

24.04 D Berlin – Wild At Heart *

25.04 DK Copenhagen – Stengade *

26.04 D Kiel – Schaubude *

28.04 DK Aalborg – 1000Fryd *

29.04 D Hamburg – Hafenklang ^*

30.04 D Dortmund – Musiktheater *

01.05 B Lüttich – La Zone *

02.05 GB London – Underworld (Desertfest)

*w/ Iron Walrus

^ w/ Sourvein

Khemmis sind:

Phil Pendergast | Gitarre, Gesang

Ben Hutcherson | Gitarre, Gesang

Daniel Beiers | Bass

Zach Coleman | Schlagzeug

