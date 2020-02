The Last Internationale: Die erstmalige Deutschland-Tour im März 2020

Die Band The Last Internationale aus New York lässt sich von keinem den Mund verbieten. The Last Internationale treffen genau den Nerv unserer Zeit, indem sie über Themen singen, die brandaktuell sind – und explosionsgefährlich: über den Krieg, die wachsende soziale Spaltung, den Staatsmachtmissbrauch, die Freiheit und den Kampf für die Gerechtigkeit. Der Song Freedom Town von ihrem neuen Album Soul On Fire ist ein lautstarker Widerspruch gegen die Trump-Politik. Würden die auf Deutsch singen, hätte man gesagt, The Last Internationale treten in die Fußstapfen der politisch aktiven Dichter und Liedermacher wie Wolf Biermann bzw. Rainald Grebe.

Die rotzfrechen Themen ertönen hier in Form von Rock bis an der Grenze zu Gospel: charismatische Sängerin, treibende Gitarren, ein pulsierender Beat. Die Sängerin Delila Paz liegt visuell zwischen Joan Jett und Blondie und gesanglich zwischen Janis Joplin und Joan Baez: dynamisch, feinfühlig, weiblich, intensiv, poetisch, ausgefallen – und dabei durchweg sie selbst. Die Jungs hinter ihr sorgen für die richtige Mischung auf der Bühne.

Die Band ist bekannt für einen extrem starken Magnetismus bei Live-Auftritten: „Live sind sie ein explosiver Energieball mit perfektem Soulgesang von Delila Paz und Rock’n’Roll-Virtuosität aus den Fingern von Edgey Pires, dem Gitarristen, der jede Nacht buchstäblich die Saiten von seiner Gitarre reißt.“ (Ben Hugues, Uber Rock). Nachdem ihr erstes Album, erschienen bei Sony Music 2014, rasant in den Charts aufgestiegen ist, trennten sie sich von Sony zugunsten eines unabhängigen Labels und produzieren jetzt Lieder, die „ungekämmt klingen und keinem etwas schulden“ (aus Interview an rockyourlyrics.com). Dafür werden The Last Internationale in Amerika bereits gebührend gefeiert – jetzt kommt die Band endlich mit einer großen Tour nach Deutschland!

Trailer Soul On Fire Tour 2020 Germany:

Offizielles Video Soul On Fire:

The Last Internationale – Deutschland-Tour 2020:

04. März 2020 20:00 – Frankfurt am Main/ Das Bett Club

05. März 2020 20:00 – Stuttgart/ clubCann

06. März 2020 20:00 – Erlangen/ E-Werk Club

07. März 2020 20:00 – Regensburg/ Eventhall Airport Obertraubling

08. März 2020 20:00 – Augsburg/ Spectrum Club

12. März 2020 20:00 – Berlin/ Das Badehaus Club

13. März 2020 20:00 – Hamburg/ Grünspan

14. März 2020 20:00 – Hannover/ Kulturzentrum Faust

15. März 2020 20:00 – Köln/ Die Kantine Club





Mehr Info unter:

www.piligrim.eu

https://www.facebook.com/thelastinternationale/

The Last Internationale YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCLil_M3G5IyWCLgi3Wbh–w