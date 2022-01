Rage: neuer Song feat. Zardonic

Rage gehören ohne jeden Zweifel zu den wirklich ikonischen Metalbands. In ihrer fast 40-jährigen Bandgeschichte haben Rage ihren Teil dazu beigetragen, dass der „German Heavy Metal“ weltweit den Stellenwert hat, den er hat.



Die Idee, einen Remix eines Rage-Titels zu machen, entstand als die Band vor einigen Jahren auf einem großen Metal-Festival in Japan Federico Agreda Alvarez trafen, besser bekannt als Zardonic, seines Zeichens international bekannter DJ und Remixer. Unter anderem arbeitete er bisher mit For My Valentine, Nine Inch Nails, Sonic Syndicate, um nur ein paar Namen zu nennen.



Das Resultat ist eine „pumpende“ neue Version des Rage-Songs The Age Of Reason – so hat man Rage noch nie gehört!