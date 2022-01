Billy Talent: gehen mit „Crisis of Faith“ direkt auf #1 der deutschen Charts

Aller guten Dinge sind… vier! Mit ihrem neuen Album Crisis Of Faith sind Billy Talent die neue #1 der deutschen Album-Charts und fahren damit ihre insgesamt vierte Pole Position hierzulande ein. Nach Dead Silence (2012) und Afraid Of Heights (2016) ist es zudem die dritte #1-Platzierung in Folge.



Der verdiente Lohn für ein Werk, das Fans und Kritiker auf Anhieb begeistert hat, so urteilt Classic Rock: „Das globale Millionenpublikum bekommt ein Album, das cleverer denn je komponiert und arrangiert wurde“, Visions urteilt: „‘Crisis Of Faith‘ – passender könnte das sechste Album von Billy Talent nicht betitelt sein. Ihr neues Album steckt voller Kritik an Gesellschaft und Politik – und legt neue musikalische Facetten der Kanadier offen“, und Rock Hard schwärmt: „Was Billy Talent auf ihrem sechsten Album veranstalten, zaubert einem beständig ein Lächeln ins Gesicht.“



Wie sehr die Fans dem neuen Werk der kanadischen Rock-Ikonen entgegenfieberten, verdeutlichen die Zahlen für die drei vorab veröffentlichten Singles Reckless Paradise, I Beg to Differ (This Will Get Better) und End Of Me (feat. Rivers Cuomo), die sich allesamt auf Platz 1 der Rock Airplay Charts katapultierten. Insgesamt beinhaltet die LP 10 Tracks und wurde komplett von Ian D’Sa produziert, Gitarrist und Haupt-Songwriter der Band. Insgesamt haben Billy Talent in Deutschland bis heute über 1,3 Millionen Album-Einheiten verkauft.



Diesen Sommer können die Fans den Erfolg des neuen Albums gemeinsam mit Billy Talent feiern, denn die Band ist Co-Headliner bei Rock Am Ring/Rock Im Park (03.-05. Juni).

Unsere Meinung zu Billy Talents Release: