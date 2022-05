Renatus Töpke – RockMusikFilme – Die Dokumentationen

Buchtitel: Renatus Töpke – RockMusikFilme

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 304 Seiten

Genre: Dokumentation, Musik

Release: 07.03.2022

Autor: Renatus Töpke

Link: https://www.verlag-reiffer.de/produkt/rockmusikfilme/#

Verlag: Verlag Andreas Reiffer

Buchform: Hardcover

ISBN-Nummer: 978-3-945715-53-6

Seit Anfang März 2022 steht das Buch RockMusikFilme – Die Dokumentationen von Renatus Töpke über den Verlag Andreas Reiffer für alle interessierten Rocker und Metalheads zur Verfügung. Bevor es überhaupt losgeht, schreibt Renatus folgenden Satz, der mich direkt persönlich berührt: „Hinter jedem kreativen Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt.“ Ob man nun sonderlich kreativ ist, vermag man über sich selber nur schwer zu sagen, das Augenrollen kennt Mann aber. 😀 Das Hardcover liegt wunderbar in der Hand, verfügt über zahlreiche, teilweise farbige Fotografien, die den Lesespaß weiter auflockern. In etwas über 300 Seiten stellt der Drehbuchautor fast 100 Filme vor und bringt damit für alle Fans der handgemachten Musik persönliche Höhepunkte auf Papier.

Der Blick wandert flink über die Inhaltsangabe. Herr Töpke durfte wirklich sehr coole Filme mit wahnsinnig spannenden Künstlern drehen. An Krokus: As Long As We Live komme ich nicht vorbei. Gleiches gilt für The History Of Iron Maiden oder Metallica: Some Kind Of Monster, die im Dreiverbund die Seiten 72 bis 82 füllen. Auf jeweils wenigen Seiten trägt er die Thematik der einzelnen Filme zusammen. Das könnte man als Werbemission in eigener Sache verstehen, so kalt und abgedroschen arbeitet Renatus zum Glück nicht. Er scheint spürbar das Herz am rechten Fleck zu haben und allen Lesern mit seinem Buch RockMusikFilme – Die Dokumentationen potenzielle Dokumentationen und Musikfilme aufzeigen zu mögen, die ihm selber so viel bedeuten, dass er nicht anders kann, als permanent darüber zu berichten. Neben größeren Bands gibt es auch kleine Gruppen und Projekte, die eingefangen wurden. Von 1967 bis zum brandneuen Film Total Thrash, der im Jahr 2022 erscheinen wird und über den wir nicht nur intensiv in den nächsten Wochen berichten, sondern auch in unserem Podcast Leise War Gestern sprechen werden, hat am Ende ein Platz in RockMusikFilme – Die Dokumentationen gefunden. Rammstein dürfen da nicht fehlen, ebenso wenig wie Pink Floyd oder die Black Metal Legende Celtic Frost. Drei Tage Woodstock stehen ebenfalls auf der Liste gemeinsam mit dem Full Metal Village und der Super Duper Alice Cooper Party. Veredelt werden die einzelnen Vorstellungen durch diverse Fotos und exklusive Interviews mit den Protagonisten.