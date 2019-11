Rene Shades: hat die „Superheroes“ Single gestern veröffentlicht

René Shades veröffentlicht heute mit „Superheroes“ seine mittlerweile dritte Single aus seinem Debut-Album „Teenage Heart Attacks & Rock’n’Roll Heaven“.

Das Mitglied der dänischen Metal-Formation Pretty Maids hat mit „Superheroes“ erneut eine super catchy Hard Rock-Single produziert die sofort ins Ohr geht wie Peter Alexander.

“As we grow up, we try to be like the rest and fit in, but later on in life we realise that being original and an individual sets us apart and sometimes what sets us apart comes out of the struggles we have in our early life.”

(Rene Shades about „Superheroes“)

„SUPERHEROES“ IST AUCH ÜBER MPN verfügbar.