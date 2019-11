Amorphis: wird mit Gold in Finnland ausgezeichnet

Große Neuigkeiten von Amorphis: Die letzte Veröffentlichung der Melancholic Progressive Metaller wurde in ihrem Heimatland mit Gold ausgezeichnet! Queen Of Time verkaufte mehr als 10.000 Einheiten in Finnland.

Die Auszeichung unterstreicht ein ums andere Mal den großen Erfolg des 13. Studioalbums von Amorphis. Am 18. Mai 2015 erschienen, erreichte Queen Of Time zahlreiche Charterfolge ein, einschließlich des bis dato höchsten Charteinstiegs der Band in den Deutschen Album Charts (#4).

Esa Holopainen über die goldene Schallplatte:

„Gerade heute, wo die meisten Leute Songs zufällig auf Streamingplattformen hören, ist es schwer, viele Alben zu verkaufen. Daher ist es eine große Ehre, den Goldstatus mit etwas zu erreichen, in das wir so viel Energie und Zeit investiert haben. Ein großer Dank geht an unseren Produzenten Jens Bogren, unseren Songwriter Pekka Kainulainen, unseren Visual Artist Jean ‚Valnoir‘ Simoulin, unser Management Grey Beard und unser Label Nuclear Blast sowie jede einzelne Seele, die an ‚Queen Of Time‘ gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz, der größte Dank geht an unsere treuen Fans. ‚Queen Of Time‘ ist nicht nur das Album, welches 2018 in Finnland am besten physisch verkauft hat, sondern wurde auch extrem oft gestreamt, wir verneigen uns vor euch!“

Dieser Meilenstein ihrer Karriere ist jedoch kein Grund für Amorphis den Fuß vom Gas zu nehmen: Zusammen mit ihren Labelkollegen, den epischen Meistern des symphonischen Black Metal DIMMU BORGIR und den Blackened Ambient Heroen Wolves In The Throne Room, werden Amorphis im Winter 2020 Europa im Rahmen einer großen Tournee heimsuchen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

w/ Dimmu Borgir, Wolves In The Throne Room

22.01. UK London – O2 Forum Kentish Town

23.01. F Paris – Bataclan

24.01. CH Zurich – Komplex 457

25.01. NL Tilburg – 013

26.01. D Wiesbaden – Schlachthof

28.01. D Munich – TonHalle

29.01. D Filderstadt – FILharmonie

30.01. D Berlin – Columbiahalle

31.01. D Oberhausen – Turbinenhalle

01.02. D Hannover – Swiss Life Hall

FESTIVAL SHOWS 2020

09.04. N Oslo – Inferno Metal Festival

05. – 07.06. FIN Tampere – Rockfest

12./13.06. E Zamora – Z! Live Rock Fest

18. – 21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

26./27.06. FIN Rauma – Rock In The City

03./04.07. FIN Oulu – Rock In The City

09. – 12.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

30.07. – 01.08. FIN Kuopio – Kuopiorock

14./15.08. A Graz – Metal on the Hill

21./22.08. FIN Pori – Rock In The City