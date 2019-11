Brother Grimm: neues Video zu „Broken Glass“ online

Brother Grimm hat ein neues Video zum SongBroken Glassveröffentlicht.

Sein drittes Album On Flatland, On Sand ist seit Anfang des Monats erhältlich und lädt erneut ein, in seine dunkelbunte, faszinierende und einzigartige Welt abzutauchen.

Gleiches gilt auch für das neue Video: Der düstere Vibe der Musik hüllt ein, während die verträumte bildliche Untermalung stellvertretend auch in Gänze für das neue Album steht: Denn der Bruder hat zumindest optisch die schwarz-weißen Farbwelten verlassen und den Weg ins Licht angetreten.

In Kürze geht es außerdem los auf Tour:

06.12.2019 – DE Celle, MS Loretta

07.12.2019 – DE Dortmund, subrosa

08.12.2019 – DE Stuttgart, Café Galao

09.12.2019 – DE Jena, KuBa

11.12.2019 – DE Berlin, Berghain Kantine

12.12.2019 – DE Göttingen, Vinylreservat

13.12.2019 – DE Wiesbaden, Kreativfabrik

14.12.2019 – DE Bremen, Lila Eule

15.12.2019 – DE Hamburg, Knust Bar