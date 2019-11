Formosa: unterschreiben bei Metalville Records

Mit Formosa begrüßen Metalville Records eine weitere großartige Band im Kreise der Metalville Familie.

Formosa, drei junge Männer, seid ihrer Bodensee-Schulzeit zusammen auf der Bühne, nun in Essen im Ruhrgebiet gelandet, ist eine Band, die sich nicht vor Nacktheit schämt. Bitte was?

Ganz richtig, Formosa haben ihre Musik, sie sagen selbst dazu selbst „Hard and Heavy“, ausgezogen.

Und während bei ähnlichen Gruppen oft die Devise gilt: höher, pompöser, greller, besinnen sich Formosa zurück auf den Naturzustand, der da lautet: Eine E-Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug – Musik in Lendenschurz sozusagen.

Schon auf den ersten beiden Alben Tight & Sexy (2016) und Sorry for Being Sexy (2018) zeigte die Band, dass sie sich mit wenigen Mitteln einen Ohrwurm-Palast bauen kann, dass gerade die Reduzierung das Größte an ihren Songs ist. Detailverliebt schichten Formosa Snare auf Snare, Riff auf Riff, und es bleibt dabei genug Platz, gar eine eigene Bühne für die ungewohnt poppigen Hooks.

Für 2020 hat die Band ihr drittes Studio-Album in Zusammenarbeit mit Metalville Records angekündigt. Dafür haben sie sich in einem Studio in Antwerpen mit Martin Furia (Vanderbuyst, Destruction) verbarrikadiert um ihr bisher bestes Album einzuknüppeln. Mit der Mission, das Gefühl der 80er Jahre, das die drei Jungs nur aus Legenden und Geschichten kennen, wiederzubeleben und in das Jahr 2020 zu transportieren.

Bandmitglieder:

Gesang & Bassgitarre – Nik Bird

Gitarre – Nik Beer

Schlagzeug – Paris Jay

Discography