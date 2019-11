Walkways: veröffentlichen neues Live-Video zu ‚Hell Born Shove (Impossible)‘!

Die israelischen Alternative Metaller WALKWAYS haben ihr aktuelles Album »Bleed Out, Heal Out,« am 14. Juni 2019 via Nuclear Blast auf den Markt gebracht.Vor Kurzem haben sie bekanntgegeben, dass sie im Dezember die aus Nashville, TN stammende Rock-/Hardcore-Truppe MEMPHIS MAY FIRE auf deren EU/UK-Tour unterstützen werden. Um ihren Fans einen Eindruck ihrer Live-Auftritte zu geben, veröffentlicht die Band heute ein neues Live Video zum Song ‚Hell Born Shove (Impossible)‘.

Seht euch das Video hier an: https://youtu.be/8ztYclwUuY4

Die Band kommentiert: „Wir lieben es, überall auf der Welt auf Tour zu gehen, neue Fans und Freunde zu finden, aber es geht eben nichts über einen Gig in unserer Heimatstadt.

Unsere Albumrelease-Show im Barby Club in Tel Aviv war ein unglaubliches, unvergessliches Erlebnis, vor allem dank unseres großartigen Publikums, das jedes einzelne Wort mit uns mitgesungen hat.„

Unten findet ihr alle Termine auf einen Blick!

w/ MEMPHIS MAY FIRE

01.12. UK Bristol – Thekla

02.12. UK Brighton – Chalk

03.12. UK Birmingham – O2 Academy 2

04.12. UK London – The Underworld Camden

05.12. UK Leeds – The Key Club

07.12. UK Stoke – The Sugarmill

08.12. UK Glasgow – G2

09.12. UK Manchester – Rebellion

10.12. UK Nottingham – Rescue Rooms

11.12. NL Haarlem- Patronaat

13.12 D Köln – Luxor

14.12. D Hamburg – headCRASH

15.12. D Berlin – Musik & Frieden

16.12. D München – Strom

17.12. CH Zürich – Dynamo

18.12. A Wien – Szene

Holt euch »Bleed Out, Heal Out« hier: http://nblast.de/WalkwaysBOHO

Mehr zu »Bleed Out, Heal Out«:

‚Despair (For Heaven’s Sake)‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Da3AcX0qroU

‚Bleed Out, Heal Out‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zyCERQMUr_k

‚Hell Born Shove (Impossible)‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Uy6d0TyeedA

‚Care (In This Together)‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=e4RxbnFvBAY

‚Thank You‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1REbAdF7tA4

‚Half The Man I Am‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=w_Ogm-0kB7g

»Bleed Out, Heal Out« – Tracklist:

01. Till The End

02. Hell Born Shove (Impossible)

03. Despair (For Heaven’s Sake)

04. Half The Man I Am

05. Trumpet Call

06. Levitate

07. Bleed Out, Heal Out

08. You Found Me

09. Unbearable Days

10. Enough.

11. Humane Beings

12. Care (In This Together)

13. Thank You

14. Bone Deep

WALKWAYS sind:

Ran Yerushalmi | Gesang

Bar Caspi | Gitarre

Yoni Menner | Gitarre

Avihai Levy | Bass

Priel Horesh | Schlagzeug

