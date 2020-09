Riot In The Attic: präsentieren zwei neue Songs

Vor knapp drei Jahren erschien das letzte Werk Under The Sun der Band Riot In The Attic. Jetzt sind die Kölner wieder da, das neue Album Dawn erscheint am 13.11.2020 über das bandeigene Label Monkey Road Records. Menny Leusmann vom Monkey Moon Studio hat das Werk gemixt, für das Mastering ist Fabian Tormin (Plätlin Mastering) zuständig.

Nun veröffentlichte die Band das brandneue Video zu Black Swan, die zweite Single von Dawn.

Die erste Single Be Calm gibt es hier:

Zu eben diesem Song wurde auch ein Lyric-Video produziert:

Unter folgendem Link ist die digitale Single erhältlich:

Ein unverkennbarer Sound, eine herausstechende Stimme, bullige Riffs und eingängiges Songwriting. Riot In The Attic sind schubladenlos, laut aber dynamisch, rau und doch melodiös – eine eigene Welt zwischen Stoner Rock, Hard Rock und Grunge.

Riot In The Attics erstes Full-Length-Album Dawn erscheint am Freitag, den 13.11.2020 und verfestigt den Sound der Band aus Köln mit 10 kompromisslosen Songs, welche die eine oder andere Überraschung beinhalten.

Mit einer Portion lockeren Humor aber auch dem nötigen Ernst spielt sich das Trio seit 2014 in die Herzen aller Rock-Fans. An die 100 Gigs, 2 EPs, positive Reviews in internationaler Presse, Festivalauftritte, Supportgigs für internationale Bands und eine stetig größer werdende Fanbase zeugen von der Zukunftsperspektive Riot In The Attics.

„Hier treffen Retro-Vibes mit dezenten psychedelischen Old-School Momenten auf eine moderne Produktion und einen eingängigen Charme, der zum Weiterhören einlädt“

RockHard Magazin

