Rise Of Kronos: „Council Of Prediction“ erscheint am 25.03.2022

Das neue Album der Hamburger Death Metaller Rise Of Kronos, welche sich nach ihrer Umbenennung (vormals Surface) voll und ganz der griechischen Mythologie verschrieben haben, Council Of Prediction wird am 25. März über MDD Records veröffentlicht! Das Album enthält zehn Tracks bei einer Spielzeit von knapp 38 Minuten, wobei drei der Songs zusätzlich noch mit den Gastmusikern umgesetzt wurden. So geben sich bei Cycles, Boiled Alive und Divine Betrayel Britta Goertz (Hiraes), Thomas Gurrath (Debauchery) und Lukas Swiaczny (Stillbirth) die Ehre und runden den Longplayer mit ihren Performances ab.

Council Of Prediction wurde in den Hamburger Chameleon Studios unter der Leitung von Eike Freese und Denny Meißner produziert und erscheint als CD Jewelcase, limited DigiPak Boxset und Vinyl. Mehr Infos schon bald!

http://riseofkronos.de/

facebook.com/riseofkronosofficial