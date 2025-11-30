Rotten Sound: veröffentlichen neue Single „Idealist“ von kommender EP „Mass Extinction“

Nur wenige Grindcore-Bands haben sich so lange gehalten wie Rotten Sound. Nachdem sie auf ihrem letzten Album die Apokalypse scheinbar überstanden haben, sind die finnischen Grindcore-Veteranen mit einer weiteren politisch aufgeladenen EP zurück. Die neueste Single von Mass Extinction ist etwas optimistischer als die erste Veröffentlichung, doch Idealist bringt seine Botschaft mit solcher Wucht rüber, dass man sich dem Appell der Band nicht entziehen kann. Seht euch das Video hier an:

„Idealist is a cynical D-beat anthem about our fight for a better future“, sagt Sänger Keijo Niinimaa. „I do believe that better times are ahead, but it feels impossible to find a new level in humanity. The transition seems to take forever. That frustration led me to write the lyrics to this song. Mika’s riffs and Sami’s grooves open the circle into a mosh pit“.

Mass Extinction erscheint am 12. Dezember über Season of Mist.

Mehr Informationen zu Rotten Sound, inklusive der Tourdaten 2026, sowie der kommenden EP findet ihr hier:

Rotten Sound online:

https://www.facebook.com/RottenSoundOfficial

https://www.instagram.com/rottensoundgrind/