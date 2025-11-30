Scythikon: veröffentlichen neue Single „Creed Of The Sniper“

Die schwedische Band Scythikon meldet sich zurück aus den nördlichen Ödlanden. Nur wenige Wochen nach ihrer kraftvollen Debütsingle Survivalist präsentieren die kompromisslosen Klangkrieger unter der Leitung von Pär Hulkoff ihren zweiten Angriff: Creed Of The Sniper.

Seht euch das Video hier an:

Creed Of The Sniper hier streamen: https://scythikon.ffm.to/cots

Der Song basiert auf militärischen Rhythmen, scharfen Gitarren und einem erdrückenden Gefühl drohender Gewalt. Creed Of The Sniper ist eine Hommage an Disziplin, Fokus und Opferbereitschaft. Es ist eine Kriegs-Hymne für die Unsichtbaren – für diejenigen, die im Schatten agieren, ihre Instinkte schärfen und allein durch die Dunkelheit marschieren. Brutal, atmosphärisch und geprägt von kalter Präzision verkörpert der Track die tödlichsten Eigenschaften von Scythikon.

Hulkoff äußert sich dazu: “Creed Of The Sniper honors discipline, focus and sacrifice. A war hymn for the soldiers. A salute to the unseen, with a pretty dark and horrifying vibe.”

Die Veröffentlichung folgt auf Survivalist, den ersten verheerenden Schlag von Scythikon, einer knochenbrechenden Hymne des reinen Überlebensinstinkts, die die apokalyptischen Riffs, die von Gift durchtränkten Vocals und den lyrischen Verachtung für eine kollabierende Welt einführte.

Scythikon – Quelle: Neecee Agency

Scythikon ist die unverfälschte Vision von Pär Hulkoff, dessen lange Karriere im Extreme- und Industrial Metal die Grundlagen für dieses neue Klangmonster legte. Das Projekt entstand während der Lockdown-Jahre, als Hulkoff mit dem deutschen Schlagzeug-Berserker Wanja “Nechtan” Gröger und dem Bassisten J-Son zusammenarbeitete und Material schuf, das zu roh und giftig war, um irgendwo anders zu gehören.

Benannt nach dem antiken skythischen Todesgift, kanalisieren Scythikon denselben tödlichen Geist in ihrem Sound. Gnadenloses Riffing, kriegsgeprägte Bilder und eine apokalyptische Atmosphäre definieren die Identität des Trios: Extreme Metal für die hoffnungslose Generation, geschaffen als Soundtrack zum globalen Verfall.

Aufgenommen durch Hulkoffs Vintage 1993 Marshall Stack und gemischt von Fredrik Folkare (Unleashed), steht die Musik von Scythikon als Zeugnis für Aggression, Widerstandsfähigkeit und Überlebensinstinkt.

Scythikon sind:

Pär Hulkoff – Gesang, Gitarre

J-Son – Bass

Wanja „Nechtan“ Gröger – Schlagzeug