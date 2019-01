Running Man

Fazit: Running Man ist und bleibt verdammt thrashig und wollte schon damals nicht als Augenschmaus den Zuschauer fesseln. Dazu passen die typischen Arni Sprüche wie: "I´ll be back". Die Synthie Pop Musik zeigt weitere Hinterlassenschaften der Achtziger. Das Niveau ist in allen Belangen am Limit aber genau damit spielt Running Man nun mal. Überzogen zeigt die Story Parallelen zu Tribute Von Panem, ob da vielleicht schon jemand abgeguckt hat? Die gesellschaftskritischen Missstände der Zukunft werden nett verpackt. Running Man wäre heute ein ganz typischer B-Movie, der trotzdem Charme hat und eine Fanbase aufbauen kann. Somit ist und bleit der Streifen Kult - auch wenn man, wie schon vor drei Jahrzehnten, beide Augen zudrücken muss. Ohne Herrn Schwarzenegger wäre Running Man jedoch wohl sehr schnell in der Versenkung verschwunden und auch nicht heute noch mal aufgekocht worden. Die Actionszenen und das einmalige Flair des Schauspielers machen ihn bei allen Anhängern ebenfalls unvergesslich. Wer darauf keine Lust hat, soll sich eben was anderes ansehen. Wer bei der Neuauflage zugreifen möchte, bekommt die Soundtrack-CD noch obendrauf gelegt.