Running Wild: veröffentlichen neue Digital Single und Lyric Video

Mit Crossing The Blades veröffentlichten Running Wild am Freitag ihre neue Digital Single und das dazugehörige Lyric Video aus der gleichnamigen EP, welche drei topaktuellen Studio Nummern und eine Cover Version beinhaltet.

Rock N Rolf sagt zum Song: „Das Besondere an diesem Song: Er ist gleichzeitig Vorbote des für Sommer 2020 regulären Albums, wird in seiner jetzigen Form aber dennoch einzigartig bleiben, denn diese Version gibt es nur auf der Crossing The Blades-EP. Das Album wird später eine andere Fassung bekommen, und zwar komplett neu aufgenommen und mit kleinen Änderungen. Auch in anderer Hinsicht stellt Crossing The Blades eine ungewöhnliche Komposition dar. Normalerweise steht immer ein Gitarrenriff im Mittelpunkt eines Running Wild-Songs. In diesem Fall ist es jedoch eine Basslinie, zu der die Gitarre lediglich Akkorde beisteuert. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal für eine Running Wild-Nummer. Übrigens, Thema des Songs: das Musketier-Motto „einer für alle, alle für einen.“

Das Lyric Video ist hier zu sehen:

https://youtu.be/ovuV_tUhF9k

Crossing The Blades erscheint am 06.12.2019 über Steamhammer/SPV als CD-EP, 12″ Vinyl, Shirt Bundle (Steamhammer Shop) , Download und Stream: