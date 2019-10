Phil Campbell: veröffentlicht brandneuen Song „Straight Up [feat. Rob Halford]“

Das Warten ist endlich vorüber! Der legendäre langjährige Motörhead-Gitarrist Phil Campbell hat heute sein allererstes Soloalbum, das den Namen Old Lions Still Roar trägt, via Nuclear Blast veröffentlicht. Zu diesem Anlass hat er den brandneuen Track Straight Up enthüllt, der mit Judas Priests unverkennbarem Sänger Rob Halford am Mikrofon aufwartet! Schaut euch das dazugehörige Lyricvideo hier an:

Phil kommentiert: „Den ‚Metal-Gott‘ Rob Halford habe ich schon immer bewundert. Mit seinem markanten Gesang und seiner Bühnenpräsenz weiß er seit Jahrzehnten junge und alte Rock-Fans auf der ganzen Welt zu begeistern. Daher ist es eine umso größere Ehre, dass ich gemeinsam mit ihm einen Song schreiben konnte!“

Das Album bietet u.a. Gastbeiträge renommierter Künstler wie Dee Snider, Rob Halford und Alice Cooper.