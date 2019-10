Golden Silence Festival: Zeitplan und Running Order veröffentlicht

Als Genre übergreifender Live-Event will das Golden Silence Festival rein instrumental agierenden Acts erstmals eine eigene Bühne geben. Tatsächlich sogar zwei: am 2. November 2019 wird Golden Silence sein Festivaldebüt im Münsteraner Skater’s Palace geben und dort ein bewusst abwechslungsreiches Line-Up parallel in zwei Hallen präsentieren. „Mit der Idee möchten wir der Tatsache Rechnung tragen, dass Musik ohne Gesang einen ganz eigenen Reiz hat“, so die Veranstalter Jan Hoffmann und Janosch Rathmer. „Für viele ist Instrumentalmusik ein stiller Angelpunkt in einem Sturm vieler Worte“.

Golden Silence Festival Vol.1

02.11.2019 Münster / Skater’s Palace

Präsentiert von Visions, Kulturnews & Laut.de

Line-Up:

16:00 Doors

16:30 Curls & Nods Beatset 1

17:00 Kuf

18:00 Mutiny On The Bounty

18:50 Curls & Nods Beatset 2

19:30 Monkey3

20:30 Curls & Nods Beatset 3

21:15 Long Distance Calling



Einmal mehr zieht Münster als weltoffene Metropole Westfalens mit dem Golden Silence Festival Vielfalt aus ganz Europa an.

