Agnostic Front: sprechen über den Aufnahmeprozess für „Get Loud!“

Die legendären NYHC-Pioniere Agnostic Front melden sich mit ihrem zwölften Studioalbum zurück: Get Loud! wird am 08. November via Nuclear Blast erscheinen! Heute hat die Truppe den vierten Videotrailer online gestellt, in dem sie über die Aufnahme der Platte spricht. Klickt hier, um u.a. zu erfahren, wie sie in diesem Rahmen die Arbeit mit Paul Miner erlebt hat:

Schlagzeuger Pokey Mo kommentiert: „Die Scheibe sollte unbedingt ein gewisses Maß an Rauheit und Intensität beibehalten, wie wir sie schon vor 30 Jahren hatten. Damals war an Klicktracks noch nicht zu denken. Entweder konnte man einen Song richtig gut live einfangen oder eben nicht. So einfach ist das.“