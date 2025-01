Sacred Steel: präsentieren Titeltrack ihres kommenden Studioalbums „Ritual Supremacy“

Seit mehr als 25 Jahren bieten Sacred Steel dem Metalhead eine trendfreie Alternative zu aufgeblasenen Trigger-Drums, kitschigen Keyboards und langweiligen Klischeesounds, die Jahr für Jahr als „das nächste große Ding im Metal“ gehypt werden. Sacred Steel sind sich selbst immer treu geblieben, haben ihren traditionellen Stil stets neu erfunden und einige hochgelobte Klassiker veröffentlicht, wie ihr legendäres Debüt Reborn In Steel (1997 als erste deutsche Band die jemals bei Metal Blade Records einen Plattenvertrag unterschrieb), den Nachfolger Wargods Of Metal, oder ihr härtestes Album Slaughter Prophecy.

Am 25. April 2025 wird die Band ihr 10. Album Ritual Supremacy veröffentlichen, das mit einem Auftritt beim 25-jährigen Jubiläum des Keep It True Festivals und vielen weiteren Shows gefeiert wird (alle kommenden Konzerte der Band findet ihr weiter unten, viele weitere sollen bald folgen!). Das Album ist außerdem das erste mit den neuen Bandmitgliedern Toni Ieva (Bass) und Jörn Langenfeld (Gitarre), die 2023 zur Band stießen.

Nun präsentieren uns Sacred Steel den Albumopener und gleichzeitig Titeltrack:

„Wir haben den Song als erste Single ausgewählt, weil er a) der Titeltrack ist und b) der härteste Track auf dem Album“, bestätigt Sänger Gerrit P. Mutz. „Es ist immer gut, mit einem Knall zurückzukehren, oder? Textlich geht es darum, dass wir alle versuchen, uns von anderen abzugrenzen, indem wir unseren eigenen Raum, unsere Zuflucht suchen. Als Metalheads haben wir diese Zuflucht in der Gemeinschaft anderer Metalheads und in unserer Musik gefunden. Leider gibt es auch negative Kulte auf dieser Welt und wir stellen uns mit aller Kraft dagegen! Darauf bezieht sich das Cover.“

Erscheinen wird Ritual Supremacy bei ihrem neuen Labelpartner ROAR (Grave Digger, Mystic Prophecy, Crematory, Holy Moses u.a.), wohinter mit Geschäftsführer Jochen Richert, Markus Wosgien (Label Management) und Lambros Kokkinos (Produkt Management), langjährige Szenenveteranen stehen. Album Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://sacredsteel.rpm.link/ritualbumPR

Macht euch bereit für ein neues Kapitel von Sacred Steel, die stets ein Markenzeichen in der Metalszene setzen: Metal mit Attitüde, nie Jedermanns Liebling und verdammt stolz darauf!

Ritual Supremacy Tracklist:

1. Ritual Supremacy

2. Leather, Spikes & Chains

3. The Watcher Infernal

4. A Shadow In The Bell Tower

5. Entombed Within The Iron Walls Of Dis

6. Bedlam Eternal

7. Demon Witch Possession

8. Covenant Of Grace

9. Omen Rider

10. Let The Blackness Come To Me

Sacred Steel live:

11.04.2025 – Villingen-Schwenningen (GER) – Little Black Forest Festival

17.04.2025 – Oberhausen (GER) – Thrash Speed Burn Fest

25. – 26.04.2025 – Lauda-Königshofen (GER) – Keep It True Festival

30.04.2025 – Ludwigsburg (GER) – Scala – Album Releaseshow (+ Attic + Knife + Under Ruins)

03.05.2025 – Ochtendung (GER) – A Chance For Metal Festival

Sacred Steel sind:

Gerrit P. Mutz – Vocals

Jonas Khalil – Guitars

Jörn Langenfeld – Guitars

Toni Ieva – Bass

Mathias Straub – Drums

Sacred Steel online:

Homepage

Facebook

Instagram