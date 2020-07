Saltatio Mortis: veröffentlichen ihre neue Single „Loki“ inkl. Lyricvideo

Nicht nur ist seit heute die neue Single Loki überall erhältlich, wie Saltatio Mortis jetzt angekündigt haben, wird auch das neue Album Für Immer Frei am 02. Oktober erscheinen! Zwanzig Jahre ist es nun her, dass diese Band ihre ersten Auftritte hatte; damals standen die Musiker mit Trommeln und Sackpfeifen an Straßenecken herum und spielten für das Geld, das man ihnen in die Hüte warf. Sie hätten das damals ja selbst nicht gedacht, sagen Saltatio Mortis heute: Dass man mit Schnabelschuhen, Schellenband und Dudelsack irgendwann mit drei Nummer-Eins-Alben und Goldenen Schallplatten da steht.

Für Immer Frei heißt das zwölfte Studioalbum von Saltatio Mortis, und im Titel finden sich Bekenntnis und Aufruf zugleich. Und eine stimmige Selbstbeschreibung. Denn frei und offen: So ist die Musik dieser Gruppe; so war sie schon immer, seit Saltatio Mortis im Jahr 2000 in Karlsruhe zueinander gefunden haben; aber so neugierig und virtuos wie auf diesem Album haben sie vielleicht noch nie an der Erweiterung ihrer Möglichkeiten gearbeitet. Natürlich gibt es Dudelsäcke, Trommeln, Schalmeien und Folk-Harmonien zu hören; aber auch wuchtige Punk-Stücke wie Linien Im Sand und Palmen Aus Stahl – in dem Sackpfeifen und schwere Gitarren-Riffs eine ganz eigene Kombination eingehen – und sogar ein Crossover-Stück mit elektronischen Beats und einer Rap-Passage: Mittelfinger Richtung Zukunft ist eine großes Statement von einer Band, die traditionsbewusst ist, aber sich noch nie um musikalische Grenzen geschert hat. Freie Musik von freien Menschen. Um das Thema Freiheit dreht sich auch die erste Single-Auskopplung Loki, über den gleichnamigen nordischen Gott, dessen Ausbruch aus der Gefangenschaft das Ragnarök einleitet, das Weltenende. Seine Freiheit führt also dazu, dass die Freiheit und das Leben aller anderen enden.

Es gibt keine Freiheit ohne Gefahr; aber es gibt auch kein Glück und keine Hoffnung ohne die Freiheit: Das ist die Botschaft dieses Albums, auf dem sich Saltatio Mortis als aufgeklärte, engagierte, politische Band zeigen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich die neuen Lieder auch bei einem Solikonzert für ein freies Leben und gegen dessen Feinde, gegen Rassisten und Nationalisten zu imaginieren. „Ich träum von einer Welt, / in der Gerechtigkeit / mehr als nur ein Wort ist / und die Hautfarbe nicht von Belang“, heißt es in dem Stück Gebor’n Um Frei Zu Sein. Der Albumtrack Linien Im Sand handelt wiederum vom Rechtsruck der letzten Jahre, vom Wiedererstarken von Rassismus und Nationalismus. „Was ist mit den Milliarden Toten / auf Rechnung all der Patrioten?“, heißt es darin.

Auch das Thema Klimawandel beschäftigt die Band auf ihrem neuesten Album. So treten Saltatio Mortis mit dem Song Palmen Aus Stahl gegen alle Leugner der Erderwärmung an. Dass die Band Worten auch Taten folgen lässt, zeigt sich in der Produktion von Für Immer Frei, die klimaneutral verläuft – alle Konfigurationen des Albums werden aus ressourcenschonendem Recyclingpapier hergestellt und der durch Produktion und Versand entstandene CO2-Fussabdruck durch die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes ausgeglichen.