Kataklysm: verkünden neues Album „Unconquered“ & veröffentlichen Musikvideo für „The Killshot“

Die kanadischen Melodic Death Metal Schwergewichte Kataklysm freuen sich, heute ihr 14. Studioalbum mit Namen Unconquered ankündigen zu können, das am 25. September über Nuclear Blast veröffentlicht wird. Die erste Single The Killshot erscheint bereits heute mit einem Musikvideo, das unter Regie von Scott Hansen von Digital Thunderdome entstand:

Die Band kommentiert: „The Killshot ist sehr machiavellistisch in seiner Bedeutung. Der Song dreht sich um Rache und die Pläne, die man dafür schmiedet, aber ich schrieb ihn mit einer offenen Interpretationsmöglichkeit, damit jeder seine eigene Geschichte dort einspinnen kann. Generell handelt das Album viel von Schmerzen und Rückschlägen, sie zu überwinden und dann zurückzuschlagen, speziell in der heutigen Situation. Im Februar flogen wir nach Atlanta, Georgia und arbeiteten dort mit dem Regisseur Scott Hanson. Wir hatten zuvor einige seiner Arbeiten gesehen und liebten seinen Stil. Die Erfahrung war großartig und werden wir definitiv nicht so schnell vergessen. Alles lief wie geplant, doch als wir dann zurück am Flughafen waren, sahen wir auf all den Fernsehern, dass uns durch Covid-19 ein landesweiter Shutdown bevorstand…“

Unconquered wurde produziert von dem bandeigenen Gitarristen JF Dagenais in seinen JFD Studio in Dallas, TX. Danach holten Kataklysm den legendären Colin Richardson aus dem Ruhestand, damit er Unconquered mixen konnte und mit einem schweren, modernen Sound versah, bei dem auch Chris Clancy mitwirkte. Unconquered ist somit eins der bestproduziertesten Alben in der Karriere der Band.

Das berüchtigte Heart Beast-Maskottchen, das bereits auf Alben wie In The Arms Of Devastation (2006), Prevail (2008), oder Heaven’s Venom (2010) zu sehen war, erscheint nun wieder auf dem Coverartwork, das aus der Feder des Künstlers Blake Armstrong entsprang.

Unconquered wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD Jewelcase

Vinyl Glow In The Dark (limitiert auf 300) Clear mit Schwarz Splatter (limitiert auf 300, band shop exklusiv) Weiß mit silber Splatter (limitiert auf 200) Schwarz

CD + Patch Bundle (Limited to 300)