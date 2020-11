Scorpions: veröffentlichen Handelsversion des Box Sets „Wind Of Change: The Iconic Song“

Mit der der Handelsversion des Box-Sets Wind Of Change: The Iconic Song feiern die Scorpions 30 Jahre nach Veröffentlichung ihres Albums Crazy World (VÖ 06.11.1990) und dem darauf enthaltenen Song Wind Of Change, das Jubiläum der Hymne, die weltweit zum musikalischen Synonym für Freiheit und Veränderung werden sollte.

Das Box-Set erzählt die Geschichte der Rockballade aus der Feder von Klaus Meine, der, inspiriert durch die Erfahrung 1989 mit den Scorpions auf dem Moscow Music Peace Festival gespielt zu haben, das Gefühl von Hoffnung, Aufbruchsstimmung und die Aussicht auf eine bessere Zukunft in dem Werk niederschrieb und dabei nichts ahnend den Soundtrack für das Ende des Kalten Krieges erschuf.

„Als wir im Lenin Stadion auf die Bühne kamen und mit Blackout losrockten, warfen die Soldaten der Roten Armee, die als Security eingesetzt waren‚ ihre Mützen und Jacken in die Luft‚ drehten sich zu uns um und wurden eins mit den Fans. Die Welt veränderte sich vor unseren Augen… Es war unbeschreiblich!“ – Klaus Meine, 2020

In einem 84-seitigen Buch widmet sich Dr. Edgar Klüsener, ehemaliger Chefredakteur des Metal Hammer und enger Vertrauter der Band, ausgiebig der Entstehungsgeschichte und der Wirkung des Songs. Vervollständigt wird das Buch mit Auszügen eines im Juni 2020 stattgefundenen Interviews mit Klaus Meine sowie zahlreichen Fotografien des Bandfotografen Didi Zill, welcher die Band auf dem Moscow Music Peace Festival begleitete. Außerdem enthalten sind Aufnahmen aus Klaus Meines Privatarchiv.

Neben dem Buch enthält das Box-Set das Wind Of Change-Arrangement für Klavier und Gesang, sowie fünf Versionen der Rock Ballade: die Crazy World Version, die Version der Scorpions & Berliner Philharmoniker, die russische, die spanische und eine bisher im Handel unbekannte Demo Version von Klaus Meine.

„In Zeiten von COVID-19 und all den wilden Verschwörungstheorien in äußerst unruhigen Zeiten ist Wind Of Change wie eine Umarmung‚ ein guter Freund aus einer Zeit, in der die Hoffnung auf eine friedliche Welt sich zu erfüllen schien. Der Traum vom Frieden lebt in diesem Song weiter.“ – Klaus Meine, 2020

Passend zu 30 Jahren Deutsche Einheit startete am 3. Oktober 2020 handelsweit der Vorverkauf und auf www.TheIconicSong.com.

Iconic Song Box-Set – Handelsversion

• 12’’ LP & CD

• 84-seitiges Hardcover-Buch mit Story von Dr. Edgar Klüsener, ehemaliger Metal Hammer-Chefredakteur und engem Vertrauten der Band

• Interview mit Klaus Meine

• Rare und exklusive Fotos des damaligen Bandfotografen Didi Zill

• Material aus dem Privatarchiv von Klaus Meine

• Arrangement für Klavier und Gesang

Tracklisting:

CD

1. Wind Of Change (Crazy World Version)

2. Wind Of Change (Scorpions & Berliner Philharmoniker Version)

3. Ветер перемен (Russische Version)

4. Viento De Cambio (Spanische Version)

5. Wind Of Change (Unveröffentlichte Demo Version von Klaus Meine)

LP

A

1. Wind Of Change (Crazy World Version)

2. Wind Of Change (Scorpions & Berliner Philharmoniker Version)

B

1. Ветер перемен (Russische Version)

2. Viento De Cambio (Spanische Version)

3. Wind Of Change (Unveröffentlichte Demo Version von Klaus Meine)

