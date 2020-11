Wacken Open Air: veranstaltet am 11.12. ab 20:00 Uhr einen Online-Weinabend

Heavy Metal trifft Wein! Der Jahresausklang ist traditionell mit Genuss verbunden. Auch das leider festivalfreie Jahr 2020 soll da keine Ausnahme machen. Aus diesem Grund veranstaltet das Wacken Open Air am 11. Dezember ab 20:00 Uhr einen Online-Weinabend. Diese Weinverkostung wird frei verfügbar im Internet übertragen! (Wacken-World-Wide.com)

Reines Zuschauen ist aber nur die halbe Miete, richtig schön wird der Abend erst, wenn alle Teilnehmer gemeinsam die Weine probieren können. Deshalb kann man ab sofort eine Tastingbox mit je einer Flasche Weiß- und einer Flasche Rotwein für zu Hause bestellen (www.weingut-tesch.de/wacken). Der Weißwein ist ein trockener Riesling und kommt von dem Spitzenweingut Tesch aus Langenlonsheim. Winzer Martin Tesch ist seit langem der Partner für die Weinbegleitung der Künstlerbetreuung auf dem Wacken Open Air. Der zweite Winzer, Michael Schott aus Wallhausen, steuert den Rotwein Black Hills bei. Michael Schott bietet eine eigenständige Serie von Weinen unter dem Titel Metal Wines an und ist Sänger einer Heavy Metal Band. Bei der Weinprobe am 11. Dezember werden beide Winzer in der virtuellen Runde anwesend sein.

Als besonderes Highlight gesellen sich Musiker von zwei großartigen Rockbands zu den Winzern. Von In Extremo werden Sänger Michael Rhein und Schlagzeuger Norbert Speckhardt zum Weinabend erwartet. Dazu kommen von Beyond The Black die Sängerin Jennifer Haben und Gitarrist Chris Hermsdörfer. Die Zuschauer am heimischen Bildschirm erwartet also eine tolle Runde, um über Musik und Wein zu fachsimpeln und einen schönen Abend zusammen zu erleben. Stilecht trifft sich die Weinabend-Gesellschaft auf der Burg Reichenstein in Trechtingshausen am Rhein.

Hier kann man die Weine zum ersten W:O:A-Weinabend bestellen: https://www.weingut-tesch.de/wacken

Über das Festival:

Das Wacken Open Air ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und zählt zu den größten Open-Air-Festivals Deutschlands. Seit über 30 Jahren pilgern jedes Jahr, am ersten Wochende im August, tausende begeisterter Hard-Rock und Metal-Fans in die Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein. In den letzten Jahren wurde das Festival von bis zu 85.000 Menschen besucht.

Über das Weingut Tesch:

Dr. Martin Tesch gehört zu den profiliertesten deutschen Winzern. Im fast 300 Jahre alten Familienbetrieb in Langenlonsheim an der Nahe wird vornehmlich Riesling produziert. Neben den vielfach ausgezeichneten, klassisch ausgebauten Lagenweinen sind auch die Konzept-Weine von Tesch international bekannt. Höchste handwerkliche Qualität und ein innovativer Markenauftritt sind die Grundlage für den Erfolg des Weinguts. Dr. Martin Tesch liefert seinen Wein an zahlreiche Spitzenköche, gehobene Restaurants sowie ausgewählte Weinhandlungen in mehr als zwanzig Ländern weltweit.

Über das Weingut Schott:

Hinter dem Label Metal Wines steht das Weingut Schott aus Wallhausen an der Nahe. Hier füllt Michel Schott seit 2010 exklusive Cuvées für weinbegeisterte Heavy Metal-Fans und Enthusiasten, die ihre Weine fernab des Mainstreams suchen. Die Riesling Cuvée Stoner Rock und der rote Black Hills werden nicht nur auf Festivals ausgeschenkt, sondern haben sich auch auf den Speisenkarten der Spitzengastronomie etabliert.

Über In Extremo:

Wohl kam eine andere Band verbindet zeitgenössischen Rock und Metal so kunstvoll mit aus dem Mittelalter stammenden Instrumenten wie In Extremo. Drehleier, Dudelsack oder Schalmei stehen gleichberechtigt neben harten Gitarren und treibenden Rhythmen, mit ihrem letzten Album Kompass Zur Sonne hat das Berliner Septett zum wiederholten Male die Nummer eins der deutschen Charts erklommen. Bei unserem gemeinsamen Weinabend werden Sänger Micha und Schlagzeuger Specki zeigen, dass sie nicht nur etwas von Met, sondern auch von erlesenen Tropfen verstehen.

Über Beyond The Black:

Mit nur vier Alben haben es Beyond The Black geschafft, sich in der internationalen Metalszene zu etablieren. Angetrieben von der fantastischen Stimme von Sängerin Jennifer Haben durfte die Band bereits in Japan oder Südamerika die Bühnen rocken, auch auf den großen Festivals wie dem Wacken Open Air sind Beyond The Black immer wieder gerne gesehene Gäste. Passend zum aktuellen Werk Hørizøns werden Jennifer und Gitarrist Chris nun bei unserem Weinabend ihren persönlichen Getränke-Horizont erweitern.