Alle Hackbar: präsentieren neue Videosingle „Religion“

2012 aus einer Bierlaune heraus und als Werbegag, um das eigene Festival zu promoten, von Frontmann und Bassist Mathias „Pille“ Seuthe und Gitarrist Harald „Harry“ Haist gegründet, wurde bereits ein Jahr später und mit Zugang von Schlagwerker Jan Oberle aus dem Werbegag ein ernst zu nehmendes High Speed Rock ’n‘ Roll Bandprojekt. Die Rede ist natürlich von Alle Hackbar, die Combo mit dem wohl seltsamsten Bandnamen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Als erstes Lebenszeichen erschien Anfang 2014 die Videosingle zu Metal Party Song, bevor nur einen Monat später das Debütalbum Rock Around The Cock nachgelegt wurde. Seitdem lösen die Jungs mit ihrem ruppigen Heavy Rock nicht nur auf dem eigenen Festival Partyalarm aus. Einfach gehaltene Songstrukturen treffen auf harte, messerscharfe Gitarrenriffs, hymnenhafte Refrains und mit Kraftausdrücken gespickten ruppigen Gesang …, Songs, die man auch mit 3,4 Promille noch problemlos mitgrölen kann. 2015 erschien das zweite Album Play It Fucking Loud, ein Name, der durchaus Programm ist. 2017 folgte mit Redneck Superstar der dritte Streich, bei dem erneut alles unter dem Banner Sex, Drugs & Rock ’n‘ Roll stand. Bei Alle Hackbar wird das Rad nicht neu erfunden, die Songs sind deutlich von Rock ’n‘ Roll Bands wie Motörhead, Airbourne, AC/DC, Ramones, Girlschool, Rose Tattoo und ähnlichen Wiederholungstätern inspiriert, doch das sind bekanntlich nicht die schlechtesten Vorbilder.

Die Band steht für energiegeladene Bühnenshows und garantiert den Totalabriss, dabei ist es egal, ob man vor ein paar Leuten im Club, auf der großen Festivalbühne oder auch auf dem Campground des Bang Your Head aufspielt. Die Jungs nehmen sich selbst nicht allzu ernst und leben ihren High Speed Heavy Rock ’n‘ Roll mit Haut und Haar, und wer am nächsten Morgen mit klarem Kopf und ohne Nackenschmerzen wach wird, ist selber Schuld.

Harry`s Full Metal Party, das kleine aber äußerst feine Festival im baden-württembergischen Besenfeld, fiel in diesem Jahr leider dem Coronavirus zum Opfer, doch Alle Hackbar, die Haus- und Hof-Band von Harry`s Sause, ist trotz Seuchen-Lockdown zurück und präsentiert die neue Videosingle Religion. Auf die Plätze …, fertig …, Mähne schütteln!