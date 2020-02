Sepultura: Enthüllen offizielles Musikvideo zu neuem Song „Means To An End“

Das Zeitalter von Quadra hat begonnen: Die brasilianischen Thrash Metal Meister Sepultura veröffentlichen heute ihr neues Album und feiern die Veröffentlichung mit einem beeindruckenden Video zu ihrer neuen Single Means To An End.

Schaut euch das Video hier:

Gitarrist Andreas Kisser dazu:

„Sepulnation, das lange Warten hat ein Ende! Heute erscheint endlich ‚Quadra‘! Es ist ein wundervolles Gefühl, hier heute mit einem solch starken Album in unseren Händen dazustehen. Ich kann es gar nicht erwarten, euch alle auf der ‚Quadra‘ Welttournee zu sehen. Danke an all die Fans auf der ganzen Welt, die diese Band motiviert und am Leben halten. Lasst uns ‚Quadra‘ zusammen feiern, dreht laut auf! Ich weiß, dass ich es zumindest tun werde!“

Er ergänzt zum neuen Video/Song:

„‚Means To An End‘ ist das dritte Video/Single unseres neuen Albums ‚Quadra‘. Es ist der zweite Song auf dem Album, ein sehr kraftvoller und komplexer Titel, den unsere Produzenten Otavio Juliano und Luciana Ferraz in wundervolle Bilder gepackt haben. Es geht darin um die menschliche Gier ohne Grenzen, die Arroganz und Ignoranz unsererselbst, während wir denken, wir könnten all das ohne Wissen oder Respekt tun. Judas und sein Verrat, dem Tod im Schachspiel trotzend, ewig auf unbestimmte Ziele sparend?

Wir haben das Video in Jundiaí gedreht, in einem Museum für alte Züge, und teilweise in Sao Paolo, in einem alten Banktresor. Es war der größte Bankentresor in Lateinamerika in den Fünfzigern, bis er in den Achtzigern geschlossen wurde. Wir hatten viel Spaß, an dem Video zu arbeiten und hoffen, dass es euch gefällt!“

Ein rohes und ehrliches Thrash Stück einerseits und andererseits eine melodische, ja beinahe experimentelle Scheibe – mit ihrem packenden und faszinierenden Konzeptalbum rund um die Nummer der Manifestierung, definieren Sepultura ihr eigenes Universum, in welchem sie alleine die Herren sind, ihr eigenes Quadra.

Quadra erscheint als 2CD-digipak, 2CD + Blu-ray Earbook, Black Vinyl LP, Picture Vinyl LP, Silver Vinyl LP (limitiert auf 500 Stück), Crystal Clear Vinyl (limitiert auf 300 Stück) und Glow In The Dark Vinyl (limitiert auf 300 Stück, Impericon exklusiv). Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Isolation

2. Means To An End

3. Last Time

4. Capital Enslavement

5. Ali

6. Raging Void

7. Guardians Of Earth

8. The Pentagram

9. Autem

10. Quadra

11. Agony Of Defeat

12. Fear; Pain; Suffering

Um das Album der Öffentlichkeit ausgiebig vorzustellen, startet die Band ihre Nordamerika Quadra-Tour mit Sacred Reich, Crowbar, Art Of Shock am 18. März in San Diego. Tickets und VIP Pässe sind hier erhältlich:

www.sepultura.com.br

Sepultura live 2020:

Quadra Tour

w/ Sacred Reich, Crowbar, Art Of Shock

18.03 USA San Diego, CA – House of Blues

19.03 USA Los Angeles, CA – The Mayan Theatre

20.03 USA Berkeley, CA – UC Theatre

21.03 USA Sacramento, CA – Ace of Spades

23.03 USA Denver, CO – Summit

24.03 USA Iowa City, IA – Wildwood Saloon

26.03 USA Minneapolis, MN – Varsity Theater

27.03 USA Milwaukee, WI – Rave II

28.03 USA Chicago, IL – House of Blues

29.03 USA Detroit, MI – Harpos Concert Theatre

30.03. CDN Toronto, ON – The Opera House

01.04. CDN Montréal, QC – L’Astral

02.04. USA Boston, MA – Paradise Rock Club

03.04. USA Pittsburgh, PA – The Rex Theater

04.04. USA Brooklyn, NY – Warsaw

06.04. USA Cleveland, OH – House of Blues

07.04. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

08.04. USA Baltimore, MD – Soundstage

09.04. USA Charlotte, NC – Underground @ The Fillmore

10.04. USA Atlanta, GA – The Masquerade

11.04. USA Ft. Lauderdale, FL – Culture Room

12.04. USA Tampa, FL – The Ritz Ybor

14.04. USA New Orleans, LA – House of Blues

16.04. USA Houston, TX – Warehouse Live

17.04. USA Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

18.04. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N’ Grill

19.04. USA Austin, TX – Emo’s

21.04. USA Phoenix, AZ – The Van Buren

22.04. USA Ventura, CA – Majestic Ventura Theatre

11.06. PL Kraków – Mystic Festival

12./13.06. SK Prešov – Dobry Festival

12. – 14.06. UK Leicestershire – Download Festival

14.06. IRL Dublin – Sunstroke

18. – 21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

20.06. F Clisson – Hellfest *SOLD OUT*

26.06. N Ekeberg – Tons of Rock

01. – 04.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

03.07. E Viveiro – Resurrection Fest *SOLD OUT*

09./10.07. A Leoben – Area 53 Festival

09. – 12.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

09. – 12.07. SRB Novi Sad – Exit Fest

11.07. I Ritten – Rock im Ring

17.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

18.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

