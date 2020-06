Sepultura: Scott Ian (Anthrax) als Gast bei den „SepulQuarta“ [Mittwoch, 21.00 CET]

In der dieswöchigen Ausgabe SepulQuarta heißen Sepultura Scott Ian (Anthrax, S.O.D) willkommen, der mit der Band Cut Throat bei diesem Roots Spezial der SepulQuarta spielen wird.

In dieser Episode begrüßt die Band ebenso Silvio ‚Bibica‘ Gomes als Gast, der die Band schon für viele Alben und Touren als Studio Tech und Roadie begleitete. Silvio wird Teil der Fragerunde sein, das Thema der Ausgabe sind die Aufnahmen von Roots in den Indigo Ranch Studios in Malibu, Kalifornien, im Winter 1995.

Andreas dazu: „Silvio Gomes war seit den Anfängen mein Guitar Tech und der Studio Tech für Sepultura. Er hat uns die ganze Zeit über bei dem Aufnahmeprozess begleitet, der Roots vorausging und war bei all unseren Touren inklusive unserer letzten Show mit Max in der Brixton Academy dabei. Wir werden uns über diese wundervollen und schwierigen Tage unterhalten. Ich freue mich ebenfalls, unseren Bruder und Idol Scott Ian zu bregrüßen, der Cut-Throat mit uns spielen wird. Er hat das bereits einige Tage zuvor getan und wir werden mit ihm nun eine exklusive Version des Songs präsentieren. Freut euch auf eurer SepulQuarta!“

Werdet Teil der SepulQuarta um 16.00 brasilianischer Zeit (12.00 PST und 21.00 CET) hier: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

„SepulQuarta ist aus der Notwendigkeit heraus geboren, uns selbst in einer neuen und anderen Art und Weise als bisher auszudrücken, da wir es alle mit einer neuen Situation zu tun haben. Diese Idee wurde dabei vom Konzept unseres letzten Albums Quadra beeinflusst, welches sich mit Geometrie, Numerologie und Nummern veschäftigt. Das Event findet am Mittwoch, dem vierten Tag der Woche statt“ , erklärte Andreas Kisser das Konzept bereits.

Die Band veröffentlichte am 7. Februar 2020 ihr letztes Album Quadra über Nuclear Blast. Die Band sollte im März mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock durch Nordamerika touren. Diese Tour wird auf das Frühjahr 2021 verschoben.

Bestellt Quadra hier:

https://nblast.de/Sepultura-Quadra

https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2020/Sepultura/quadra.html

oder im offiziellen Sepultura Shop:

http://smarturl.it/sepulturamerch

Hört euch die neusten Veröffentlichungen und andere neue Tracks in den NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu Quadra:

Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=x2nZ3n8_e3k

Last Time: https://www.youtube.com/watch?v=fJPuijhnXrA

Means To An End: https://www.youtube.com/watch?v=TMLed7lL5CU

Album Trailer #1: https://youtu.be/winlWGWOqyc

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=QUaL60wPA_A

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=FcHPm3UwHEA

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=yyEXxAbwRl8

Behind The Music Trailer #1: https://youtu.be/NefZCTcW6r4

Behind The Music Trailer #2: https://youtu.be/5C2Mv5F5Aqc

Behind The Music Trailer #3: https://youtu.be/eYsMfLnLTjA

Behind The Music Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=vhqlQzus9W4

Ein rohes und ehrliches Thrash Stück einerseits und andererseits eine melodische, ja beinahe experimentelle Scheibe – mit ihrem packenden und faszinierenden Konzeptalbum rund um die Nummer der Manifestierung, definieren Sepultura ihr eigenes Universum, in welchem sie alleine die Herren sind, ihr eigenes Quadra.

Quadra erschien als 2CD-digipak, 2CD + Blu-ray Earbook, Black Vinyl LP, Picture Vinyl LP, Silver Vinyl LP (limitiert auf 500 Stück), Crystal Clear Vinyl (limitiert auf 300 Stück) und Glow In The Dark Vinyl (limitiert auf 300 Stück, Impericon exklusiv).

Weitere Infos zu Sepultura:

www.sepultura.com.br

www.facebook.com/sepultura

www.instagram.com/sepultura

www.nuclearblast.de/sepultura