Serenity – The Last Knight

Artist: Serenity

Herkunft: Wörgl, Tirol, Österreich

Album: The Last Knight

Spiellänge: 47:17 Minuten

Genre: Symphonic Metal, Power Metal

Release: 31.01.2020

Label: Napalm Records

Links: http://www.serenity-band.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Georg Neuhauser

Gitarre – Christian Hermsdörfer

Bassgitarre, Gesang – Fabio D’Amore

Schlagzeug, Gesang – Andreas Schipflinger

Tracklist:



The Last Knight Invictus Set The World On Fire Keeper Of The Knights Souls And Sins My Kingdom Comes Queen Of Avalon My Farewell Down To Hell Wings Of Pridex Call To Arms

Wofür stehen Serenity? Für symphonischen Power Metal, der für diese Stilrichtung typisch mit eingängigen Melodien nicht geizt. Und letztlich auch vom steten Willen, die Historie der Menschheit lyrisch in ein musikalisches Konzept zu gießen. Georg Neuhauser hat eine besondere Affinität zu diesen Themen, was er gegenwärtig auch bei Warkings unter Beweis stellt. Schaut man auf die letzten Alben von Serenity zurück, so durften auch seinerzeit bereits diverse ruhmreiche Größen als Konzeptinspiration dienen.

Auf The Last Knight greift sich Georg Neuhauser den letzten Ritter. So wurde der Habsburger Maximilian I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, damals auch betitelt. Maximilan sicher auch deshalb, weil eben jener wie kein anderer Herrscher die Jahre gegen Ende des 15. im Übergang zum 16. Jahrhundert in positiver als auch negativer Hinsicht prägte. Insofern sind die Songs mit allerlei Geschichten gefüllt, die beileibe nicht nur von schönen und heiteren Momenten berichten.

Musikalisch bieten Serenity lupenreinen und fein vorgetragenen Symphonic Power Metal, der vor allem innerhalb der Instrumentierung eine technisch hohe Raffinesse widerspiegelt. Genretypisch sind epische Harmonien zu hören, die stets mit einem treibenden Doublebass zum grooven gebracht werden. Die Songstrukturen sind angereichert von schönen Soli und Serenity haben sich stets bemüht, für eine opulente Fülle über die einzelnen Songs hinweg zu sorgen. Die Arrangements weisen allerdings auch immer eine in sich ähnelnde Struktur auf. Das mag ein Prinzip sein, das sich hier bewährt, jedoch führt es mich eben auch zu der Erkenntnis, dass das Songwriting in dieser Hinsicht leider etwas voraussehbar wird. Die technische Produktion wirkt zwar dynamisch, am Ende aber ist sie für mein Empfinden zu glatt und beinahe stoisch. Serenity weichen von ihrer Linie nicht ab, was man ihnen allerdings nicht zum Vorwurf machen darf, denn sie finden zahlreiche Fans, denen genau dieser Drive enorm zusagt.

Es fällt mir in der Tat jedoch sehr schwer, hier einen speziellen Song ausfindig zu machen, der sich aus der gefälligen Menge deutlich abheben könnte. Auf sicherlich gleichbleibend gutem Niveau bleiben die Highlights leider aus. Daran kann auch die Gesangsqualität von Georg Neuhauser nichts ändern. Das ist alles entsprechend tough moduliert, die Melodien sind eingängig, aber auch er sieht sich meiner Meinung nach kontinuierlich dem gleichen Schema verfallen. Wie gesagt, der Funke springt irgendwie nicht über und so wird The Last Knight am Ende für mich ein Album sein, welches musikalisch zwar wenige Kritikpunkte aufweist, Musik muss aber auch berühren können. Zu diesem Zeitpunkt gelingt das bei mir jedoch nicht. Aber, wie wir alle wissen, Geschmäcker und Empfindungen sind eben verschieden. Reizvoll wäre indes der Gedanke, wie Serenity klingen würden, wenn sie sich einer gänzlich anderen Stilrichtung hingeben würden. Anlagen wären in jedem Falle vorhanden.

Serentiy gehen ab Februar auf Tour:

Mit Rage

05.02.20 DE – Mannheim / MS Connexion Complex

06.02.20 DE – Hamburg / TBA

07.02.20 DE – Siegburg / Kubana

14.02.20 IT – Milan / Legend’s Club

15.02.20 DE – Memmingen / Kaminwerk

16.02.20 DE – Nuremberg / Hirsch

18.02.20 CH – Pratteln / Konzertfabrik Z7

19.02.20 AT – Vienna / Szene

20.02.20 SK – Kosice / Collosseum

21.02.20 SK – Zvolen / Dom Kultury Zsr

22.02.20 CZ – Prague / Nova Chmelnice

23.02.20 DE – Bochum / Zeche

Serenity, Dynazty und Victorius

01.04.20 DE – Munich /Backstage

02.04.20 DE – Berlin / Nuke CLub

03.04.20 DE – Weinheim / Cafe Central

04.04.20 DE – Essen / Turock

05.04.20 NL – Haarlem / Patronaat

07.04.20 NL – Enschede / Metropool

08.04.20 BE – Aarschot / De Klinker

09.04.20 DE – Rüsselheim am Main / Das Rind

10.04.20 CH – Luzern / Schüür

11.04.20 AT – Wörgl / Komma