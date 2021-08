Sidewinder: teilen die neue Single “Walk Of Ishi”

Die Southern Rocker Sidewinder freuen sich, ihre neue Single Walk Of Ishi zu teilen! Der Song stammt aus Vines, dem Debütalbum der neuseeländischen Band, das für Anfang 2022 geplant ist und ist ein Muss für alle, die den Sound von Alice In Chains, Audioslave, Stone Temple Pilots, Kings X, Clutch und Kyuss lieben. Sehen Sie sich das Video auf dem YouTube-Kanal der Band an: https://bit.ly/3yecXLz

Walk Of Ishi ist im Wesentlichen eine düstere, melancholische und wütende Rockballade. Die Band wurde von der historischen Figur von Ishi inspiriert, einem amerikanischen Ureinwohner, der das letzte überlebende Mitglied seines durch Völkermord ausgerotteten Stammes war. Ishi verbrachte viele Jahre damit, alleine herumzuwandern, während er mit seinen Schmerzen fertig wurde. Der Song handelt nicht so sehr von seinem Leben, sondern von den inneren Gedanken eines gebrochenen Mannes, der entschlossen ist, trotz aller Widrigkeiten voranzukommen – etwas, mit dem die Band hofft, dass jeder etwas nachvollziehen und Kraft schöpfen kann.

Sidewinder wurden Ende 2020 in Wellington gegründet. Ihr Sound, beschrieben als „Bluesy Desert- / Southern Rock mit Grunge-Nachgeschmack“, weckte in kurzer Zeit großes Interesse bei den Fans. Sirens, die erste Single der Band, wurde im April 2021 veröffentlicht und von lokalen Rockradios, Bloggern und ausländischen Podcastern begeistert aufgenommen. Die zweite Single Mississippi Fire wurde im Juni 2021 zusammen mit einem Lyric-Video veröffentlicht, das über 85.000 Aufrufe erreichte. Weitere Singles wurden bereits aufgenommen und werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Die Band plant derzeit Shows für den Rest des Jahres 2021 in verschiedenen Teilen Neuseelands. Eine weitere noch umfangreichere Tour wird derzeit gebucht, um das neue Album Vines zu promoten. Walk Of Ishi wurde von James Goldsmith in den Surgery Studios, Wellington NZ entwickelt, aufgenommen und gemischt. Mastering von Mike Gibson in den Munki Studios. Artwork von Onyx Art and Design.

Walk Of Ishi ist verfügbar auf:



Amazon: https://amzn.to/3C4KtWU

Apple Music: https://apple.co/3jcPHXZ

Spotify: https://spoti.fi/3ll6w5D

Line-Up:



Jason Curtis – Gesang

Ben Sargent – Gitarre

Tom Rousell – Gitarre

Sean Fitzpatrick – 12-Saiter-Bass

Corey Mudge – Schlagzeug

Sidewinder Online: www.sidewinderband.nz

Facebook: https://www.facebook.com/sidewinderbandNZ

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzNb66rFqzQLWH0lZMooMhA

Bandcamp: https://sidewindernz.bandcamp.com/

Spotify: https://spoti.fi/3iRVGkL