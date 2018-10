Slipknot: Haben den neuen Song „All Out Life“ am Start

Der Song All Out Life ist der erstere Vorbote für das, was Slipknot in den nächsten Wochen präsentieren werden. Eines der „dunkelsten Kapitel in Slipknots Geschichte“, wie Taylor es nennt steht mit dem neuen Material vor der Tür. Über das nächste Album verriet er: „Es ist kompliziert, es ist düster, es ist heavy, es ist melodisch, es ist böse, es ist wütend und es ist echt, es ist verdammt roh und es wird um viele Dinge gehen, die die Leute gerade in ihrem Leben brauchen.“

Zuletzt hatte Taylor die Platte für Anfang 2019 in Aussicht gestellt. Das passt zu Slipknots Tourkalender: Im Frühsommer werden sie zwei Arenakonzerte in Deutschland spielen, außerdem sind sie Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park sowie dem Nova Rock und Greenfield Festival. Tickets für die Arenashows gibt es bei Eventim.

