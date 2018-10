Am 16.11.2018 veröffentlicht die schwedische Kultformation Amon Amarth ihre brandneue Dokumentation und das Livealbum The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm.

Bereits am 14. und 15.11. finden zwei exklusive Kinopremieren der Dokumentation in Anwesenheit der Band im Cinestar Cubix am Berliner Alexanderplatz (14.11.) und im Mathäser Filmpalast in München (15.11.) statt!

München: https://www.mathaeser.de/mm/events/detail/amon-amarth-live-im-mathaeser-filmpalast/1788

Berlin: https://www.cinestar.de/kino-berlin-cubix-am-alexanderplatz/veranstaltung-live-im-cinestar-cubix-amon-amarth

Seit genau zwei Dekaden zählen Amon Amarth zu den beliebtesten, beständigsten und erfolgreichsten Formationen des Melodic-Death-Metal. Am 16. November veröffentlichen Amon Amarth ihre neue Dokumentation und das begleitende Live-Album The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm – eine retrospektive Dokumentation mit jeder Menge Live- und Behind-The-Scenes-Material. Der Film erzählt die Geschichte des schwedischen Quintetts und enthält Konzert-Mitschnitte (Audio und Video) zweier verschiedener Live-Sets vom Summer Breeze Festival 2017, die die Band in absoluter Bestform zeigen.

Amon Amarth schöpfen dabei aus ihrem gewaltigen Repertoire und spannen den Bogen von älterem Material bis hin zu Stücken von ihrem aktuellen Nummer 1-Studioalbum Jomsviking.

The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Alexander Milas (preisgekrönter Chefredakteur des Metal Hammer und Mitarbeiter des Kerrang!-Magazins, der später seine eigene Firma Twin V Ltd. gründete) und Regisseur Phil Wallis, die die besondere Live-Atmosphäre und die rohe, kraftvolle Performance der Band authentisch und unverfälscht eingefangen haben.

Im Anschluss an die Premiere der Konzertdoku findet noch eine Q&A Session mit der Band statt. Durch den Abend führt Produzent Alexander Milas.

Ablauf:

Einlass ab 19 Uhr

Beginn um 20 Uhr

Anschließend: Q&A

Anschließend: Autogrammstunde

Der Vorverkauf läuft!

