Soulbound – Towards The Sun (Re-Release)

Vor vierzehn Jahren gegründet, haben die Bielefelder Soulbound ihr Debütalbum Towards The Sun im Jahr 2012 über Deafground Records veröffentlicht. Mit ihrem dritten Longplayer und immer noch aktuellen Werk Addicted To Hell wechselten sie zu Metalville. Über die neue Labelfamilie wurde im letzten Jahr das Debüt neu auflegt und mit ordentlich Bonusmaterial versehen. Musikalisch gehen die sechs Musiker einen selbstbewussten Weg. Verknüpft werden Einflüsse aus dem Gothic Metal, Industrial und Metalcore miteinander. Der Fokus wird dabei gerne auf Sänger Johannes „Johnny“ Stecker gelegt, der in den letzten Jahren zu einem Sympathiebolzen in der Szene gewachsen ist. Der Kontakt zu ihm ist stets höflich, gar freundlich und genauso geht er auf der Bühne auch mit den Fans um. Die authentische Truppe, die auf ein Gitarrentrio setzt, kann somit auch menschlich punkten. Für einen komplexen Sound sorgen Felix Klemisch, Patrick Winzler und Johnny Ramirez an den Äxten. Wer von den Jungs noch nichts gehört hat, der kann dieses Re-Release nutzen, um auf die Gangart zu blicken. Mir persönlich hat Addicted To Hell ebenfalls sehr zugesagt und bin auf das nächste Lebenszeichen gespannt. Zum Review von Addicted To Hell geht es direkt HIER! Mein Review von vor zehn Jahren zum ersten Silberling von Soulbound könnt ihr Hier! nachlesen. Aktuell basteln die Musiker nicht nur an einer neuen Homepage, diverse Gigs in der Republik stehen vor der Tür. Ab Anfang März gehen sie zusammen mit Harpyie auf Blutbahnen Tour. Im Anschluss holen sie die Tour mit Erdling nach. Ein Grund mehr, nochmals Towards The Sun laut aufzudrehen. Neues Material kann man ab Ende des Jahres erwarten, wenn die Tourphase auch den kreativen Geist nach der Pandemie freischüttelt. Johnny ist mit seinen vielseitigen Gesangsfarben bereit für euch. Aufgestockt wurde die Jubiläumsausgabe der ersten Platte von acht Nummern auf vierzehn. Ein Griff für Fans der ersten Stunde lohnt ebenso wie bei Soulbound Neueinsteiger.

