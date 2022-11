Buchtitel: Spur 33 – Kriminalroman

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 448 Seiten

Genre: Krimi

Release: 28.09.2022

Autor: Christa Von Bernuth

Link: https://www.penguinrandomhouse.de

Verlag: Goldmann

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-442-31673-1

Die deutsche Schriftstellerin Christa Von Bernuth hat im September ihren Kriminalroman Spur 33 herausgebracht. Auf 448 Seiten bringt sie dem Leser ihre Geschichte authentisch und mit diversen Abgründen nahe. Über Goldmann ist das Buch als Paperback, Klappenbroschur sowie digital erschienen. Christa Von Bernuth – unregelmäßig bringt sie ihre Gedanken in einem Roman zu Papier. Die Mona-Seiler-Reihe hatte sie Anfang 2000 ins Rollen gebracht. Ein Nebenjob, der von ihren Arbeiten bei Zeitungen und Magazinen geprägt wird. Beim Truecrime-Magazin wirkt sie unter anderem beim Podcast Echte Verbrechen mit.

Ein grausames Verbrechen erschüttert die Stadt am See und bringt die angesehene Familie Rheinfeld auf einen Schlag ins Wanken. Nach dem grausamen Massaker in ihrem Haus scheinen die Uhren plötzlich anders zu laufen. Der Verdacht fällt schnell auf den Sohn der Familie, der zunächst seine Eltern und dann sich selber gerichtet haben soll. Das Motiv liegt beim verstorbenen Leon auf der Hand. Psychisch krank und als Waffennarr bekannt, muss er sich und seine Familie ausgelöscht haben. Doch dann kommt sein Kumpel Ben ins Spiel: Die ermittelnden Polizisten entdecken auf seinem Handy ein Video der drei Leichen. Steht neben dem Amoklauf ein Auftragsmord im Raum oder war es doch eine wahnsinnige Tat eines intelligenten Killers, der tief in die Familiengefilde abgetaucht ist? Kann man Ben glauben, dass er einen Amoklauf verhindern wollte, der wiederum von Leon geplant wurde? Lange bleibt die Wahrheit unerreichbar, bis sie auf die Spur 33 stoßen.