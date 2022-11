Hei’An: monumentales Post-Progressiv-Metal-Album „Imago“ kommt zusammen mit neuer Videosingle „Noises“

Das Warten hat ein Ende: Hei’An bringen endlich ihr monumentales Post-Progressive-Album Imago heraus und zelebrierten einen Tag vorher die Komplettierung ihrer Pentalogie kunstvoll produzierter Videosingles mit Noises als Schlussakt. Als Kontradiktion des eigenen Songtitels läuft Noises eher in würdevoller Manier schleppend an und gewinnt Stück für Stück weitere Ebenen hinzu, um schließlich ein feierliches Crescendo ausbrechen zu lassen, dessen Kern eine positive Botschaft birgt: “Wahrscheinlich ist das unser aller liebster Song auf der Scheibe, unser am ehesten “modern” klingender zudem, mit einer Menge an Synths und viel Polster, wunderschöner Orchestrierung und griffigen Melodien, unter denen einige Progressive-Elemente recht elegant verborgen sind, sodass das Stück schlicht wirkt, wenn man ihm nicht allzu viel Aufmerksamkeit widmet. Insgesamt klingt er aber groß – der ganze Song ein stetes Aufschichten bis hin zu einer majestätischen Auflösung zum Ende hin. Wir freuen uns heftig, dass er endlich an der Reihe ist; im Grunde handelt er davon, in dir drin Frieden zu finden.”

Das offizielle Animationsvideo zu Noises malt die perfekte Atmosphäre für diesen Song, der eine intelligente Reise in die Tiefe des eigenen Herzens darstellt: “Now I’m sitting in a room / noises are my only friends / I rather focus on what’s true / than on people’s same old chants”. Die rasend vorbeiziehenden Bilder und satten, dunklen Farben bannen den Kampf um einen inneren Frieden eindrucksvoll und zutiefst bewegend auf Film. Immer wieder tauchen dabei Animationen auf, die beispielsweise an den Rorschachtest denken lassen, während andere einsame Individuen in verwunschenen Szenerien vorführen, die von Musik getragen in ihre eigene Gedankenwelt eintreten.

Ein großartig gesetzter Schlusspunkt, um den Zyklus an Videosingles zu vollenden und die Fans zur noch größeren, transformierenden Reise, die Imago ist, abzuholen.

Imago von Hei’An wurde am Freitag über SAOL veröffentlicht und kann hier bestellt werden: https://orcd.co/heian_imago

