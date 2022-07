Hei’An: mit neuer Single + Album-Announcement

Hei’An, ursprünglich ein One-Man-Projekt des slowenischen Musikers Matic Baglonič, ist ein mittlerweile zu einem veritablen Kollektiv aufstrebender Künstler herangewachsenes Metalprojekt, das sich zielstrebig in unsere Herzen spielt – mit großem Erfolg!

Die Band, die ihren Output selbst als Post-Progressive-Metal beschreibt, meistert beeindruckend die Balance zwischen harten Sounds und sanften Emotionen, angereichert in einer Landschaft aus post-metal-esken Klängen. Durch die Inspiration von Szenegrößen wie Alcest, Leprous oder Together To The Stars dürften vor allem Fans von träumerischen Metal-Songs mit Tiefgang Gefallen am kommenden Debütalbum Imago finden.

Der ersten Single Inferno wohnt die geballte Energie der Band inne, die sich dem Thema mit Präzision widmet. Wie Leadsänger Matic Blagonič sagt: “Es gibt sowohl sanfte, sphärische Parts, ballernde Blastbeats, progressive metal-eske Parts, als auch metalcore-eske Parts, wie eine Vorahnung all dessen, das folgt. Klanglich herrscht eine tiefe Verzweiflung vor, obwohl hier und da ein Fünkchen Hoffnung durchscheint, und genauso verhält es sich mit den Lyrics. Wir freuen uns enorm, dass Aljaž Novak von Malorshiga dem Track seine Stimme geliehen hat, er weiß die atmosphärische Energie des Songs zu vollenden und verleiht dem Ganzen eine noch persönlichere Note.”

Das animierte Musikvideo für Inferno gibt es hier zu sehen:

Das Konzeptalbum, welches am 25.11.2022 released wird, erzählt die Reise durch das innere Fegefeuer des Protagonisten, gespickt mit den Herausforderungen, seinen inneren Dämonen und Traumata auf der Reise zum Selbst zu begegnen. Mit den Themenkomplexen Depression, toxische Beziehungen, Verlust und Sucht führt Imago seine Hörer:innen durch verschiedenste Höllenkreise der Qual und Turbulenzen – auf der Reise zu positiveren, reflektierteren Zuständen.

Der Albumtitel Imago – auch der Titel des Schlusstracks – entstammt der letzten Phase der Entwicklung von Insekten. Wenn Raupen ihr Imago-Stadium durchlaufen, werden sie zu Schmetterlingen, freien Kreaturen mit einzigartigen Farben und einer Vergangenheit. Die Essenz des Albums zusammenfassend sagt Blagonič: “Es ist eine Metapher dafür, viele schwierige Zeiten durchzumachen und trotzdem am Ende seine Flügel wie ein prachtvoller Schmetterling zu entfalten, besser, stärker, mehr in sich ruhend weiterzumachen, schöner auch, vor allem im Inneren. Das ist auch der Grund, warum wir einen Schmetterling für das Albumcover ausgewählt haben. Aber wie ihr sehen werdet, trägt er trotzdem Verbrennungen und Verletzungen auf seinen Flügeln – denn wenn man Nöte durchleidet, kann man diese niemals einfach ‚vergessen‘ oder sich von ihnen reinwaschen, ein Trauma begleitet einen auf ewig. Aber wenn du es akzeptierst, es (und dich selbst) verstehst und daraus lernst, kannst du allem zum Trotze die Metamorphose zu einem schönen Schmetterling schaffen, voller Liebe und Leben.”

Hei’Ans musikalische Reise mag gerade erst begonnen haben, aber mit ihrer hochlyrischen, für die Metalwelt unkonventionell kunstvollen Herangehensweise wird die Gruppe sicherlich eine glänzende Zukunft im post-modernen Metal vor sich haben.

Imago von Hei’An wird am 25.11.2022 via SAOL erscheinen. Hier kann das Album demnächst vorbestellt werden: https://orcd.co/heian_imago

Imago Tracklist:

Semita Tenebrarum Inferno Feat. Oəlka (Malorshiga) Embers Can’t Get Out Of My Skin Escape Dreamer feat. Joe Buras (Born Of Osiris) In The Cold Time To Go Feat. Matic Štemberger Shut My Eyes At The Break Of Dawn Noises Imago Ko Te Ni Preteklost feat. Gregor Strasbergar – Štras (Mrfy) Ne Iščem Več Besed

Hei’An online:

https://heianofficial.com

https://www.facebook.com/heianmusicofficial/