15. Hütte Rockt Festival vom 11.08. bis 13.08. in Georgsmarienhütte bei Osnabrück (Vorbericht)

Festivalname: Hütte Rockt Festival

Bands: Thundermother, Skindred, Rogers, Antiheld, Hi! Spencer, Liedfett, Ferris, Kaffkiez, City Kids Feel The Beat, April Art, Frog Bog Dosenband, Burger Weekends, North Alone, Safkan, Tragedy Of Mine, Xaja, Calling Orion, Agent Punch, Chiffre, Splitterfaser, Snakeshit On A Plane, The Livelines, Pelemele, Randale, Grundhass, Mina Richmann, Ronja Maltzahn, Die Toten Crackhuren Im Kofferraum, Alina Sebastian, Arsch & Eimer, Bazzookas, Grundhass, Jolle & Lego, Saxpack, Sonor Teutonicus, Womuka

Ort: Georgsmarienhütte bei Osnabrück

Datum: 11.08.2022 – 13.08.2022

Kosten: 55 € VK, Tagestickets 25 -35 €

Genre: Rock, Punk

Besucher: ca. 4.500 Besucher

Veranstalter: Die Hütte Rockt eV

Link: http://www.huette-rockt.de

Das Hütte Rockt Festival feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Und wie schon in den Vorjahren stellen die Veranstalter einiges auf die Beine. Neben der Haupt- und der Zeltbühne wird es eine Kleinkunstbühne geben und auch für die Kids ist mit Auftritten von Randale und Pelemele bestens gesorgt. An drei Tagen werden über 30 Bands zu sehen sein. Und mit den Rogers, Hi Spencer und About Monsters ist bereits der Donnerstag einen Besuch wert. Wer schon auf dem Hütte Rockt Festival war, der weiß, dass es ein kleines, gemütliches Festival ist. Der Campingplatz ist direkt am Gelände, Parkplätze sind vorhanden und sowohl bei Sonne als auch bei Unwetter fühlt man sich dort stets gut aufgehoben. Die Orga hat sich mit den Jahren immer weiterentwickelt und das merkt man vor Ort einfach. Alle sind entspannt, gechillt, glücklich.

Am Freitag gibt es dann das volle Programm um die Ohren. Thundermother geben sich die Ehre und rocken neben Ferris, Kaffkiez, North Alone und der Frog Bog Dosenband. Das Programm ist herrlich abwechslungsreich und füttert viele Genres. Apropos füttern … fürs leibliche Wohl ist mit verschiedenen Futterbuden gesorgt, die Getränkeversorgung lief bislang immer recht reibungslos und es gab immer auch kleine Buden, an denen man das eine oder andere Merchteil erstehen konnte.

Der Samstag wird nicht weniger fett mit Skindred, April Art, Antiheld, Liedfett, Safkan und Die Toten Crackhuren Im Kofferraum. Ein Blick auf die Homepage verrät, dass das hier aber noch längst nicht alles ist. Auch viele kleine, zum Teil regionale Bands werden dabei sein und das Gefühl genießen, dass wir endlich wieder Festivals feiern dürfen. Außerdem gibt es dann noch Yoga, eine Lesung oder ein Festivalquiz, um sich die Zeit zu vertreiben.

Wer bei dem ganzen Trubel eine Pause braucht, kann sich diese auf dem Campingplatz gönnen. Für nur zehn Euro bekommt man ein Campingticket, das Womo-Ticket liegt bei 15 Euro.

Und seit dem 16.06.2022 sind neben den Kombi-Tickets für 55 Euro nun auch Tagestickets im Vorverkauf. Diese liegen bei 25 Euro (Donnerstag) und 35 Euro (Freitag oder Samstag).