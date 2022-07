From Fall To Spring: veröffentlichen neue Single / Video ‚Beastmode‘

Nach den weltweit gefeierten Singles Black Heart, Rise, Brainfck & Destiny mit bereits über 4,5 Millionen Streams auf Spotify unterstreichen From Fall To Spring ihr Potenzial, Deutschlands neuer Breakout-Künstler zu werden.

From Fall To Spring bringen das NU-Metal-Genre zurück und gehen auf ihrem brandneuen Track in den vollen Beastmode. Da nicht mehr viel Zeit bis zur Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten ersten Longplayers bleibt, veröffentlicht die Band ein perfekt gearbeitetes NU-Metal-Meisterwerk. Mit einer Energie, die in der modernen Szene ihresgleichen sucht, wird die neue Single das Publikum in Atem halten. Von krachenden 808ern, bis hin zu schweren Breakdown-Elementen, definieren From Fall To Spring weiterhin ihren einzigartigen Sound, der dazu bestimmt ist, auf ihrer bevorstehenden Tour durch Europa endlich die Bühne zu sehen.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: