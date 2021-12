From Fall To Spring: veröffentlichen neue Single / Video ‚Destiny‘

From Fall To Spring folgen ihrem Schicksal!

Nach den weltweit hochgelobten Singles Black Heart, Rise und Brainfck setzt From Fall To Spring mit ihrem neuen Meisterwerk Destiny erneut bedeutende neue Maßstäbe für die gesamte Rock/Metal-Szene.

Mit starken und geradlinigen Texten und einem sauberen New-Metal-Sound weckt die 5-köpfige Band aus Deutschland im Publikum ein Gefühl, das den Vibes ähnelt, die die frühen Linkin Park auf den Tisch brachten, als sie in den 2000er Jahren durchstarteten.

Destiny lässt keinen Zweifel daran, dass From Fall To Spring es an die Spitze schaffen werden.

Die stetig wachsende Fangemeinde mit über 40.000 Followern auf TikTok und über 3 Millionen Streams mit den vorherigen Singles auf Spotify beweist, dass From Fall To Spring eine der am schnellsten wachsenden Bands in Europa ist und mit der definitiv zu rechnen ist.

Schaut euch Destiny an:

Made in Germany – Die eineiigen Zwillinge Philip und Lukas Wilhelm, beide verantwortlich für Gesang und Gitarre, Keyboarder Simon Triem, Bassist León Arend und Schlagzeuger Benedikt Veith setzen neue Maßstäbe in der Szene.

Ein einzigartiger Ansatz für das Nu-Metal-Genre, der knochenbrechende 808er mit schweren Gitarren und eingängigen harmonisierenden Melodien kombiniert, gekrönt von Hochgeschwindigkeits-Rap-Rhythmen.

Mit dieser Mischung schaffen From Fall To Spring einen beispiellosen Sound in der modernen Rockszene. In Zusammenarbeit mit den Produzenten Seb Monzel und den Pitchback Studios, Aljoscha Sieg (Eskimo Callboy – Hypa Hypa) vervollständigen From Fall To Spring eine Produktion, die sich unter internationalen Acts problemlos behaupten kann und gleichzeitig eine nostalgische Atmosphäre vermittelt.

Während die Pandemie große Teile der Szene in eine Pause zwang, blieben From Fall To Spring unaufhaltsam und sorgten auf allen Online-Plattformen für einen massiven Hype. Ihre Single Rise startete ein neues Klangkapitel und ging auf TikTok viral, wurde sofort zu einem Meilenstein und das nicht nur in der Karriere der Band, sondern in der gesamten deutschen Metal-Szene. Mit dem Nachfolger Br4infck, Black Heart ließen die Jungs keinen Zweifel daran, dass sie das Zeug dazu haben, ganz nach oben zu kommen. Jetzt, nachdem sie bei Arising Empire unterschrieben haben, hat die Band ihre perfekte Ergänzung gefunden und kann es kaum erwarten, die Welt zu erobern.

From Fall To Spring sind:

Philip Wilhelm – Gesang / Gitarre

Lukas Wilhelm – Gesang / Gitarre

León Arend – Bass

Simon Triem – Keys

Benedikt Veith – Schlagzeug

More info:

https://www.facebook.com/from.fall.to.spring

https://www.fromfalltospring.de