Dirty Sound Magnet: veröffentlichen neues Video zu „Toxic Monkeys“

Das neue Album DSM-III des Schweizer Psychedelic-Rock-Trios Dirty Sound Magnet erscheint am 18. März 2022 über Hummus Records. Nun veröffentlichte die Band den groovigen und rebellischen neuen Track: Toxic Monkeys.

Die neue Single Toxic Monkeys von Dirty Sound Magnet und ihr gefährlicher Groove werden euch bis zum Ende der Zeit aufmuntern! Farbenfroh, schräg, verrückt – der Track bietet ein riesiges Stück elektrisierender Extravaganz, gespickt mit einer Prise Retro-Progressive Rock. DSM servieren hier ein weiteres meisterhaftes Stück Musik. Stavros Dzodzosz wirbt: „Der Track handelt von allem, was mit der menschlichen Natur nicht stimmt, und wir hatten das Gefühl, dass die Musik den provokativen Text widerspiegeln sollte. Es ist wahrscheinlich unser verrücktestes Lied und eines, das Frank Zappa stolz auf seine Nachkommen machen würde. Es gibt einen Teil in der Mitte des Stücks, wo wir alle etablierten musikalischen Konzepte ignorieren und wie wilde, giftige Tiere spielen… Wenn wir das live machen, sind die Leute überrascht, und das ist normalerweise der Moment, in dem die Leute zu verstehen beginnen, dass wir ein bisschen verrückt sind. Dieser Blick in ihren Augen ist unbezahlbar.“

http://dirtysoundmagnet.com/

https://www.facebook.com/dirtysoundmagnet