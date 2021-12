Freaks And Clowns: präsentieren erste Single vom kommenden neuen Album

Mit We Set The World On Fire präsentieren Freaks And Clowns die erste Single aus dem gleichnamigen dritten Studioalbum (Metalville / Rough Trade – VÖ 28.01.) der Band aus Schweden.

Die vom Astral Doors Gründungsmitglied Johan Lindstedt und Sänger Chrille Wahlgren gegründete Band hat sich ganz dem ehrlichen, geradlinigen Heavy Metal verschrieben. Einprägsame Refrains und Hooks sind das A und O.

Mit ihrem neuen Album präsentiert sich die Band stärker denn je und erbringt eine Ehrerweisung an die Metal-Helden der 80er.

We Set The World On Fire knüpft nahtlos an die erfolgreichen Vorgängeralben an. 13 knallharte Songs, die erneut keine Gefangenen machen, sondern vom ersten Moment an mit Vollgas nach vorne preschen.