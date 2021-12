Eskimo Callboy: Tour-Update und Teilnahme am Eurovision Song Contest 2022

Eskimo Callboy geben folgendes Statement zur Hypa Hypa Europatour 2022 bekannt:

„Auch wenn die letzten Nachrichten über Covid vielleicht schon folgendes vermuten ließen, so trifft es uns doch gerade jetzt besonders hart. Wir können die Tourdaten im Januar nicht so halten, wie sie ursprünglich geplant waren. Es geht nicht nur um die ganzen einschlägigen Vorschriften, die diese Europatournee im Moment einfach unmöglich machen. Der wichtigste Grund ist eure und unsere Gesundheit.

ABER … und das macht unsere Herzen etwas weniger schwer, wir konnten bereits neue Termine im April und Mai 2022 finden.

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Blind Channel & One Morning Left sind auch bei den neuen Terminen dabei. Also bleibt so ziemlich alles beim Alten, nur die Termine haben sich geändert.

Wir können es kaum erwarten, euch alle endlich wiederzusehen und die Bühne zu betreten. Wir hoffen, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet, denn wir sind bereit!

Wir schicken euch viel Liebe!“ ❤️

Hypa Hypa Europatour 2022

Special Guest: Blind Channel

Support: One Morning Left

16.04.22 FR-Paris, Trabendo (ausverkauft)

17.04.22 FR-Fontenay-le-Comte, On n’a plus 20 ans (zusätzliche Show)

19.04.22 BE-Antwerpen, Trix (ausverkauft)

20.04.22 BE-Antwerpen, Trix (ausverkauft)

21.04.22 UK-London, Electric Ballroom (ausverkauft)

24.04.22 AT-Wien, Arena (ausverkauft)

25.04.22 DE-München, Zenith (ausverkauft)

27.04.22 HU-Budapest, Barba Negra (ausverkauft)

28.04.22 CZ-Prag, Roxy (neuer Veranstaltungsort)

29.04.22 PL-Krakau, Hype Park (neuer Veranstaltungsort)

01.05.22 AT-Graz, Orpheum (neuer Veranstaltungsort)

08.05.22 DE-Hamburg, edel-optics-de Arena

09.05.22 DE-Leipzig, Haus Auensee

10.05.22 DE-Dresden, Schlachthof (ausverkauft)

12.05.22 DE-Rostock, Moya (ausverkauft)

13.05.22 DE-Kiel, Max Nachttheater (ausverkauft)

14.05.22 DE-Hannover, Swiss Life Halle

16.05.22 DE-Ludwigsburg, MHP Arena

18.05.22 IT-Mailand, Legend Club (ausverkauft)

19.05.22 CH-Pratteln, Z7 (ausverkauft)

20.05.22 DE-Lindau, Club Vaudeville (ausverkauft)

22.05.22 NL-Amsterdam, Melkweg (ausverkauft)

24.05.22 DE-Offenbach, Stadthalle

26.05.22 DE-Berlin, Columbiahalle

27.05.22 DE-Köln, Palladium (ausverkauft)

28.05.22 DE-Saarbrücken, Garage (ausverkauft)

Nach der Veröffentlichung ihrer eingängigen neuen Single Pump It am vergangenen Freitag haben Eskimo Callboy nun ihre offizielle Bewerbung für den Eurovision Song Contest 2022 in Turin veröffentlicht.

Mit ihrem bereits rekordverdächtigen Track Pump It (2,5 Mio. YouTube-Views & 1,5 Mio. Streams) wollen die Jungs aus Castrop-Rauxel ihr Heimatland Deutschland auf der internationalen ESC-Bühne im Mai vertreten.

Das komplette Bewerbungsvideo gibt es hier zu sehen:

Die Band hat außerdem bekannt gegeben, dass sie zusammen mit Attack Attack! auf der The Level Up Co-Headline U.S. Tour sein werden. Die Tour beginnt am 12. Oktober in Dallas, TX und endet am 5. November in Brooklyn, NY. Alle Termine findet ihr HIER, Tickets gibt es ab dem 10. Dezember HIER zu kaufen.

„Wir sind zurück! Wir haben die tolle Zeit, die wir auf unserer ersten US-Tour 2013 hatten, nie vergessen. Und jetzt können wir endlich verkünden, dass wir uns auf den Weg machen, um erneut unseren Wahnsinn über Amerika zu verbreiten. Diese Tour wird ein absoluter Knaller, also lasst euch das nicht entgehen und sichert euch jetzt eure Tickets“, so Eskimo Callboy über die Tour-Ankündigung.